Cartagena se llenó de sensibilidad artística con La Mar de Arte

"Colombia es el secreto mejor guardado del arte contemporáneo", éstas son palabras de Sam Keller, creador de Art Basel Miami. La Mar de Músicas en su programación de arte ha descubierto ese secreto y lo ha sacado a la calle.

Para dicho cometido, la organización de La Mar de Músicas contó con la ayuda de jóvenes creadores que revisando la historia de Colombia, han contado la suya propia.

La programación de La Mar de Arte en una edición dedicada a Colombia estuvo compuesta por la cerámica, pintura e instalación de Nadin Ospina, la revisión pictórica del arte contemporáneo de Marcos Mojica, las metáforas conceptuales de Luz Ángela Lizarazo, y las fotografías donde Fernando Rubio reflexiona sobre las fracturas que producen los grandes desplazamientos en la sociedad actual.

Además, el viaje por encargo del festival del español Javier Codesal sirvió para reflexionar sobre los estados de la videncia, poniendo el ojo y la cámara en los efectos perversos de las minas antipersonas, en un país en los que la guerra dejó estas semillas de muerte. En frente, la propuesta de Populardelujo que reafirma la identidad colombiana a través de su imagen gráfica popular para poder dialogar con el mundo sin complejos.