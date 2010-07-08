La Mar de Letras trajo a España la nueva ola literaria colombiana

Además del ya conocido cartel de interesantes conciertos que presenta el festival La Mar de Músicas, la propuesta de la organización se extiende a otras ramas artísticas y culturales que buscan acercar a España con otras fronteras.

Es el caso de La Mar de Cine y La Mar de Letras, actividades paralelas a la programación musical, que este año tuvieron en la cultura colombiana a su principal protagonista.

La Mar de Letras reunió este año en Cartagena a varias de las voces más destacadas de la literatura colombiana actual como Juan Gabriel Vásquez, Santiago Gamboa, Rómulo Bustos Aguirre y Piedad Bonnett.

Además, contó con el Premio Literario La Mar de Letras, que premia a un autor, que nunca antes haya publicado en España, con la edición de una de sus obras en nuestro país por la editorial El Cobre.

Un premio especial La Mar de Letras es un premio cuya singularidad se aprecia en que los autores ganadores no son necesariamente europeos. Las novelas premiadas provienen, en la mayoría de casos, de culturas no occidentales, siempre en consonancia con el especial del país elegido en La Mar de Músicas. Así ya han sido ganadoras de este certamen Sunny Sing (India) con 'El libro suicida de la abuelita', Sergio Bizzio (Argentina) con 'Rabia', Ozlem Kumrular (Turquía )con 'De Estambul a Rodas', Niq Mhlongo (Sudáfrica) 'Perro come perro', Hector Manjarrez (México) con 'La maldita pintura' y Mohammed Nedali (Marruecos) con 'Carne de Primera'.

Una novela colombiana, ganadora Este año con el especial Colombia, la ganadora de La Mar de Letras ha sido la escritora Pilar Quintana, que ha editado en su país tres novelas y fue elegida como uno de los escritores menores de 39 años más destacados de América Latina por el Hay Festival. La novela que será publicada gracias al Premio La Mar de Letras será: 'Coleccionistas de polvos raros'. 'Coleccionistas de polvos raros' trascurre en Cali y recibe su nombre de la afición de la Flaca, una muchacha de barrio que hace el amor frecuentemente aunque sin entusiasmo. Esta es una novela que reúne las aventuras entre personajes jóvenes de la sociedad caleña en medio del narcotráfico de los noventas. La novela también toca temas relevantes a las relaciones interpersonales, familiares y amorosas, a la vez mostrando dos polos opuestos de una sociedad clasista.

La nueva narrativa colombiana Para Colombia el siglo XX supone la consolidación de su novela a nivel internacional y el prescindir de la rémora romántica-costumbrista abocando definitivamente hacia la modernidad. Cuatro factores marcan el camino de la nueva narrativa colombiana como es el rotundo éxito extranacional de 'La vorágine' de José Eustasio Rivera, la aparición de la novela de violencia, el Premio Nobel de Literatura otorgado a García Márquez y la generación de la novela postmacondiana, rica y variada que irrumpe en el panorama hispanoamericano y sorprende al resto del mundo. Toda esta evolución es fruto del lento avance del modernismo inicial hacia la modernidad literaria para terminar en la postmodernidad. La novela nos cuenta la tumultuosa relación entre la realidad y la ficción, entre la historia y la literatura. Evidencia el debate estético del momento y posibilita la creación en torno a ese conflicto. Ahora la novela colombiana va en busca de una nueva expresión, potencia la fábula, indaga realidades inéditas y, esto la lleva a una renovada posición en la Literatura Hispanoamericana. Hay una trasgresión continúa de los límites literarios, aparece el espacio urbano y rebusca en la historia.