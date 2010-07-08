Radio 3 y RTVE.es presentes en La Mar de Músicas 2010

Radio 3 continúa su viaje por los festivales de verano en este año 2010. Así es como llegamos a la que se ha convertido en una de las citas habituales de la emisora: La Mar de Músicas.

Cada año, la emisora viaja hasta Cartagena para ofrecer los mejores conciertos de uno de los festivales con mejor valoración artística en toda Europa. Con una sólida propuesta musical y una inspirada programación cultural, La Mar de Músicas es el punto de encuentro para acercarse a otras músicas y otras culturas.

En directo por Radio 3 Lara López, directora de Radio 3 y del programa 'Músicas Posibles', será la encargada de comentar para los oyentes de la emisora, varias citas musicales que tendrán a lo largo del festival. Festivales La Mar de Músicas une a Cuba y África en su primer día Escuchar audio La primera cita con los oyentes de la emisora fue el viernes 9 de julio con el estreno mundial de 'AfroCubism', un proyecto musical a partir del cual se originó Buena Vista Social Club, y que une los talentos de artistas africanos y cubanos. El escenario del Auditorio Parque Torres recibió así un virtuoso desfile de experimentados artistas compuesto por Elíades Ochoa, Toumani Diabaté, Basekou Kouyaté, y Kasse Mady entre otros. Festivales Melody Gardot en La Mar de Músicas 2010 Escuchar audio El domingo 11, Radio 3 volvió en directo a Cartagena para ofrecer el directo de una de las grandes divas del jazz del siglo XXI, Melody Gardot. Una velada única ofrecida desde el Patio de Armas de Cartagena. La Mar de Músicas volverá a sonar el miércoles 14 con el estreno nacional de un espectáculo único: la unión del conocido músico africano Toumani Diabaté con la Orquesta Sinfónica Región de Murcia. Será la única oportunidad para presenciar esta particular colaboración que podrá verse en el Auditorio Parque Torres y podrá escucharse a través de Radio 3 desde las 22,30 horas. El último encuentro del mes entre el festival y la emisora será el martes 20 de julio a partir de las 22 horas. Lara López nos acercará el concierto conjunto entre Ballake Sissoko (Mali) y Vincent Segal (Francia). Será una unión inédita entre el intérprete africano de kora (un arpa tradicional africano) y el chelista francés. Así será como presenten en directo su disco 'Chamber Music'.