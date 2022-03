Romuald Fons, 51 leyes para atraer el éxito y el dinero

¿Imaginas pasar de 0 a 100 en menos de una década? De la pobreza más absoluta a un legado de riqueza personal y éxito empresarial. Esta es la historia de Romuald Fons, un barcelonés considerado como una de las leyendas del mundo del marketing digital tras salir de varios negocios que terminaron arruinándolo. Ahora, desde una posición desahogada económicamente, desvela las claves de su camino profesional en Crece y hazte rico: 51 leyes para atraer el éxito y el dinero, su primer libro.

"Cuando me arruiné empecé a hacer las cosas que tenía que hacer para ganar dinero. Tenía un hijo de 4 meses, no tenía dinero y a partir de ahí empecé a tomar buenas decisiones y a trabajar como un poseso hasta el día de hoy". Ese incesante trabajo que describe durante su encuentro con Playz se traduce en multitud de horas sumergido de lleno en un entorno que, al fin, comenzó a dar sus frutos: el SEO. "Mucha gente que no me conoce no se lo cree, o se creen que vengo de familia adinerada. Lo que tengo claro es que lo que está en el libro es mi vida y todo lo que me ha pasado", explica.

"Si eres joven y no tienes ataduras... ¿qué pierdes?"

A pesar de ser uno de los rostros más reconocidos dentro del marketing digital, para Fons no fue sencillo llegar hasta ese punto. Empujado por la necesidad, en 2015 fundó la empresa BIGSEO y gracias a CreceTube, curso especializado sobre posicionamiento web en YouTube, el autor saltó a la fama por ser capaz de obtener un millón de euros en solo una semana. "Si quieres conseguir cosas excepcionales, tienes que hacer cosas excepcionales", explica al respecto. Pero también aboga por que no se le tome como ejemplo al confesar que posee ciertos comportamientos tóxicos en los que sigue trabajando: "Sé lo que a mí me ha funcionado, así que todo lo que he aprendido y veo que es aplicable a otras personas es lo que intento transmitir en el libro. Si lo que quieres es pasarte la vida contemplando un árbol, Romu va a venir a decirte: "bravo, contemplador de árboles". Pero si quieres emprender, conseguir el éxito y lograr impacto... mueve el culo. Es como el título del libro. ¿Por qué se llama Crece y hazte rico? Porque yo en mis inicios leí libros de crecimiento personal y finanzas, pero pensando no te haces rico. Te tienes que mover y tienes que crecer. Aquí es un poco lo mismo: si eres joven y no tienes ningún tipo de ataduras... ¿qué pierdes? Tira hacia delante".

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Romuald tiene claro que su posición le permite alzar la voz ante una comunidad que podría aprender de los múltiples errores que cometió antes de forjar su carrera en el sector. "En esta sociedad se romantiza demasiado el tema de que para triunfar tienes que emprender porque es la única forma de ser feliz. Y eso es una mentira como una catedral", indica sobre la ingente cantidad de información que nos ametralla día a día. "La cantidad de emprendedores con depresión que hay... ni te imaginas. En el libro lo que intento es desmontar esos prejuicios para desaprender todo esto. Se puede estar muy bien siendo asalariado. Cuidado con estas cosas que nos venden de que si hay que ser asalariado o tal. No hay que nada. Que cada uno haga lo que realmente le apetezca hacer con su vida, que para eso es suya, ¿no?".

Una de las preguntas más frecuentes a las que tiene que enfrentarse cada día es, sin duda, a la metodología que ha seguido para alcanzar lo que comúnmente conocemos como "éxito". Y al contrario de lo que muchos pensarán, no es siguiendo un estricto plan de empresa: "Tenerlo -un plan de empresa- es jugar a ser Nostradamus. Hay gente que no prevé, sino que ya afirma que va a ganar "X" millones cuando ni siquiera ha empezado a ganar los primeros 100.000. Eso es hacerse pajas a nivel empresarial. No tiene nada que ver con lo que es el mundo real, que es muchísimo más cruel, caótico y despiadado. Al mundo de los negocios le importa una mierda lo que tú quieras, pero muchísimo más lo que tú creas que pasará. Nadie sabe lo que va a pasar, mira con la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que los que estaban haciendo mascarillas se iban a forrar y que los hoteles lo iban a pasar tan mal?".