¿Imaginas utilizar tu móvil para sumergirte en una historia completamente interactiva donde eres tú quien decide? Aunque no estemos acostumbrados a este tipo de formatos, Ti Primeiro es un proyecto pionero que emplea imagen real con el fin de que el usuario viva una experiencia inmersiva mediante una narrativa que explora las relaciones de pareja actuales y su evolución con el paso del tiempo.

Ahora bien, ¿son las novelas visuales el futuro de los libros? Para debatir sobre ello hablamos con su creador, Roberto Alvite, quien ha dotado de humor e ironía a una aplicación que ya ha superado las 10.000 descargas y que puede consumirse en seis idiomas diferentes.

Cuéntame el origen de Ti Primeiro. ¿Cómo se te ocurrió?

Roberto: Yo venía trabajando en mi productora desde Coruña en 2018. Empecé inicialmente con una idea muy de cine social y de tratar realidades del día a día, pero tras producir un par de cortometrajes quise hacer algo distinto y probar nuevos géneros. El mundo de los videojuegos siempre me ha llamado la atención, así que poco a poco conocí el formato de novela visual de Ti Primeiro. Básicamente, consiste en contar una historia muy centrada en la narrativa. Al final son imágenes estáticas, en este caso fotografías con imagen real. El formato podía durar decenas de horas, pero quisimos llevárselo al público en dosis más cortas. Ahora todo tiende a ser más inmediato y solemos tener menos tiempo para leer o para consumir productos. Así que fue un reto plantearnos contar en tres horas una historia que llegue, conecte y que hable de cómo somos en los mundos del amor y la amistad. En resumen, se trataba de abordar un nuevo formato que fuera más ambicioso de lo que veníamos haciendo hasta ahora.

Roberto : Lo primero que intenté fue la búsqueda financiación y recursos. En Galicia había una ayuda de un fondo que no salió, pero aún así sabíamos que solo teníamos garantía presupuestaria de cara al rodaje, que fueron siete días. A pesar de esto, yo lo quise hacer. Si tienes "X" parte de un proyecto hecha y avalada, lo mimas y lo haces profesionalmente, eso te garantiza que el resto del proceso lo vas completando con más ayudas. Fue cuestión de mucho ensayo y error , porque el formato no deja de tener fotografías y la coordinación con el equipo de rodaje tiene la particularidad de que no se grabaron voces. Jugábamos con ambientación sonora, por eso recomendamos jugarlo con auriculares. Hace la experiencia mucho más inmersiva, así que el hecho de no tener voces nos ha dado más libertad a la hora de crear e improvisar. Lo importante era jugar con el lenguaje, porque casi nadie conocía el formato. Igual había alguien a quien le sonaba esto de la fotonovela, porque en los 90 tuvieron cierta popularidad en España y México. Al final lo fundamental es confiar en que el formato va a tener salida y que puede abrir las mentes a nivel mundial, porque algo así nunca se había hecho. Creo que vale la pena apostar por ahí, además lo traducimos al gallego, español, francés, italiano y portugués de Brasil. Poco a poco fuimos teniendo recepción, así que valió la pena arriesgar a muchos niveles. Que ya esté a la venta desde hace más de un mes es todo un privilegio. Lo bueno que tiene es que podemos ir actualizándola, porque es una app. No es como una película, que la lanzas y ya está.

"El formato de novela visual permite dar un envoltorio más atractivo a cualquier historia"

Hay quien piensa que el papel terminará muriendo para dar paso a nuevas narrativas. ¿Crees que llegarán a convivir? ¿O que esta app, por ejemplo, es consecuencia de la evolución del papel?

Roberto: Creo que se mantendrá cada uno con su público. La radio no desapareció por que llegarán la televisión o internet, así que el papel no creo que lo haga tampoco. Además tiene ventajas como que no dependes de una batería, de un dispositivo o del wifi. El papel te ofrece otra sensación, así que creo que seguirá teniendo su mercado. Pero claro, las nuevas generaciones que son nativas digitales, es cierto que no sorprende que lean con el móvil. Son muy lectores, lo que pasa es que igual no leen tanto ficción, sino artículos o noticias en dispositivos. Por eso creo que este formato de novela visual, que es leer pero de forma más breve, es como darle un envoltorio más atractivo a priori para contar una historia. De todos modos, creo que con el tiempo, la experimentación e innovación seguro que surgen formas de lectura más inmersivas. El tema de la realidad virtual, por ejemplo, cada vez es algo más popular, pero como siempre, llega su tiempo. A nosotros si nos ofreces este formato, que era la primera vez que se hacía en España, no sabes lo que puede dar de sí. Es alguien quien tiene que dar el paso. No es que quisiéramos reventar el mercado, pero sí de hacer ver que existen diferentes maneras audiovisuales de contar una historia y que puede tener su calado y su propia vía de exploración para mucha gente. A nivel presupuestario, aun mimándolo todo, es mucho más barato de producir que una película normal.

¿Crees que la población más adulta sigue siendo reticente a abandonar el papel para dar una oportunidad a este tipo de formatos?

Roberto: En ese sentido, aunque igual por historia la temática de Ti Primeiro habla de una pareja que tiene 30 años, al final son sensaciones de amor y amistad que conectan con cualquier edad. De hecho, las opiniones que nos han ido llegando vemos una recepción positiva de gente joven y no tan joven. O sea que no creo que el formato en sí sea algo que guste más a los jóvenes, en absoluto. En esa línea, sí que creo que las cosas no son tan cerradas o limitadas. El ritmo también es lento, así que hay gente joven a la que no le termina de cuadrar. Por mucho que quieras acelerarlo, no puedes hacer nada. Se puede dar la oportunidad al usuario de controlar el ritmo, pero sabíamos que todos irían mucho más rápido y no queríamos eso. Queríamos que la aventura fuera más pausada y sosegada, así que es un poco pedagógico en ese sentido. Tenemos que intentar centrarte en un público, porque es imposible hacer algo a gusto de todo el mundo. Hacerse accesible a nivel funcional es muy cómodo para permitir que todo el mundo la pruebe. De hecho, la entrada a Ti Primeiro es completamente gratis, así cualquiera lo puede probar. Queríamos que todos pudieran ponerse frente a este formato tan peculiar y educativa. Creo que es algo más abierto a nivel de gustos de lo que pueda parecer en un principio. Al final hay pasión, y cuando alguien la encuentra o le atrae de verdad la historia -sea por los actores, temática o género-, va a ir a muerte con ella-.