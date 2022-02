Tyga vuelve a unirse a Doja Cat en su nuevo sencillo: "Freaky Deaky". Una unión que el rapero ya sabe que funciona, pues la pareja ha colaborado recientemente en "Juicy", la canción que Doja Cat lanzó en 2019. Producida por Dr. Luke, Mike Crook y Ryan Ogren, Tyga y Doja Cat dan rienda suelta a sus fantasías sexuales en esta revolucionaria colaboración. En el videoclip se nota la buena química que hay entre ambos. El clip narra una escena sexual donde un T-Raww atado a la cama se somete a los deseos de Doja.

Este viernes (25 de febrero) ha sido la fecha escogida para este atrevido lanzamiento, que llega justo un día después de que Tyga anunciase en sus redes el featuring con un teaser de 18 segundos del video musical dirigido por Christian Breslauer. En el mismo vemos a Doja ataviada con una gran variedad de lencería, mientras Tyga recorre la ciudad iluminada con luces de neón en un potente coche deportivo con una boca gigante. La estética del vídeo es un viaje por diversos tonos: neón, azules, negro, rojo y algo de rosa nada inocente.

"Freaky Deaky" llega solo una semana después de que Tyga presentara “Touch It (Remix)” con KiDi. Mientras tanto, Doja sigue disfrutando de los frutos del éxito de su álbum Planet Her, lanzado el año pasado, que debutó en el número dos de la lista Billboard 200.

"Me encanta hacer música, pero actuar se ha convertido en algo que me hace igual de feliz", dijo recientemente a Billboard. "Me siento más poderosa cuando estoy completamente en el personaje sobre el escenario", añadió la rapera.

Recordemos que el año pasado Doja dejó a todos boquiabiertos con su actuación futurista en la gala de los Grammy. Después de esa memorable interpretación de su éxito "Say So", Doja Cat se echó a llorar. “Ese momento me puso en marcha de una manera diferente”, dijo. "Fue solo la acumulación y todo el trabajo duro y ver la visión cobrar vida", explicó en medio de un año difícil marcado por la pandemia.

Al poco tiempo, en junio, Doja lanzó su aclamado tercer álbum, Planet Her, y obtuvo el reconocimiento que merecía al ganar el premio Billboard 2022 Women in Music Powerhouse. Sin duda, la artista, después de años de esfuerzo y duro trabajo, se ha convertido en uno de los mayores referentes de la actualidad, mostrando dominar múltiples formatos y estilos.