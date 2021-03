Doja Cat vuelve al centro de la polémica. Su paso por la alfombra roja de los Premios Grammy 2021 no ha dejado indiferente a nadie, tanto por su vestido como por su actitud desafiante. Las críticas han sido demoledoras, aunque no todas. El Daily Mail va más allá y habla de declaración de intenciones. Algo que ha gustado a Fausto Puglisi, diseñador del vestido de la rapera. "¡Gracias por llamarlo declaración!", ha dicho el actual director creativo de la casa Roberto Cavalli.

Doja Cat con diseño de Roberto Cavalli.

El italiano, que llegó a la casa Roberto Cavalli en el otoño de 2020, habla de empoderamiento de la mujer y de libertad de expresión, dos conceptos que él ha intentado 'coser' al vestido de la artista. "La moda es libertad, libertad para ser quien quieras ser", dice furioso. "En la moda no puede haber ataduras, solo declaraciones e intenciones. Adoro a Doja Cat, ella es fuego, libertad, empoderamiento", añade en tono serio.

Fausto Puglisi llegó a Roberto Cavalli en otoño de 2020. GTRES

El vestido llevaba un cuerpo ajustado con cremallera en el escote. Uno de los códigos de la casa Roberto Cavalli ha sido siempre la sensualidad. El italiano es famoso por sus vestidos sexis, con escotes que bajan peligrosamente y aberturas en las faldas que suben hasta la cintura. Igual que las transparencias y los tejidos sinuosos. ¡Algo que siempre ha gustado a algunas estrellas, sobre todo de la música! Puglisi recoge ese testigo y lo acentúa. "Este vestido me recuerda a muchas cosas: a Ocean Drive, en Miami, a la libertad, a las culturas...¡todo junto! Es un vestido que recoge todos los tonos de piel, todas las formas del cuerpo y todas sus expresiones, ¡sin límites!", cuenta el modisto.

Doja Cat en la gala de los Grammy 2021 en actitud desafiante. AFP

El cuerpo del vestido tiene muchas referencias, y muy diversas. El cuerpo tiene aires deportivos y la falda es pura fantasía y glamur. "Para el cuerpo me he inspirado en los Lamborghinis, las Harleys, los motociclistas... y para la falda me he inspirado en los loros y la sal marina", revela Puglisi sobre el vestido más comentado de los Premios Grammy.

El italiano es un ser optimista y celebra la alegría de vivir, algo que ha querido plasmar en el vestido. "La música a todo volumen y la vida, cada vida es más grande que la vida. ¡Y esto es lo que me gusta! Quiero hablar y rodearme de gente, gente valiente como Doja Cat.... ¡No hay tiempo para ser chic! Mi corazón puede que sea elegante, pero mis diseños son mariposas salvajes y libres! ¡Indomables como solo la música puede ser!".