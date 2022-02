Calentando motores, así podríamos definir los últimos días de Rosalía en redes sociales. Desde que hace unas semanas diera la vuelta al mundo con el lanzamiento de "Saoko", la intérprete no ha perdido la oportunidad de seguir alimentando el hype en torno a Motomami publicando pequeños segundos de su próximo single. En este caso se trata de "Chicken Teriyaki", un tema que podría ser el próximo en llegar a nuestras playlists.

El clip ha causado auténtica sensación entre los millones de seguidores que posee en la plataforma. En lo que parece ser un avión junto a uno de sus perros, Rosalía aparece cantando 20 segundos de una canción que ha generado comentarios del tipo "Muero de ganas de que salga Motomami", "Rosalía voy a colapsar", "Va a ser un temazo, lo presiento" o "Mucho arte en tus palabras, me encanta tu música".

[Rosalía calienta motores para Motomami: este es su significado]

Uno de los secretos mejor guardados de todo álbum sigue siendo el tracklist con el que saldrá al mercado. Pero para la catalana no ha sido fundamental mantenerlo en secreto hasta su lanzamiento, porque ya en mayo de 2021 colgaba un post donde mostraba una pizarra repleta de títulos que ahora, con el tiempo, hemos descubierto que son los de las canciones de Motomami.

Si sigue siendo una certeza o una idea que ha desechado con el paso de los meses es aún una incógnita. Lo que sí es una realidad es que a mediados de 2021, la intérprete de "La Fama" tenía pensados los temas que formarían parte de su nuevo disco. Y algunos de ellos tienen nombres tan llamativos como "Bulerías", "Candy", "Aislamiento" o "Bizcochito". Además, cuatro nombres aparecen tachados en la pizarra: "Motomami", "Chicken Teriyaki", "Iaia" y "Tego". ¿Serán los títulos definitivos que incluya en su proyecto? ¿O tendremos sorpresa cuando descubramos los que verdaderamente ha decidido incluir?

"Bizcochito", el tema que formará parte de la BSO de Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ha sido el proyecto audiovisual donde Rosalía ha querido apostar el tirón de "Bizcochito". El videojuego, que llegará la primera semana de marzo, incluirá varios temas de distintos géneros dentro de su banda sonora, así que no es de extrañar que hayan querido contar con uno de los rostros más emblemáticos de la industria musical contemporánea. Pero ojo, porque no es la primera vez que la artista presta su voz en un videojuego. En 2020 la vimos aparecer en las ediciones de Just Dance y FIFA además de contar con una emisora propia en Grand Theft Auto V. Así que visto lo visto, podemos decir que "Bizcochito" popdría ser el próximo adelanto que conozcamos de Motomami y que la intérprete de "Hentai" se ha erigido como la única española dentro de tan selecta lista de canciones. ¿Habrá más sorpresas de aquí a que acabe el año?

Rosalía : Bizcochito

: Bizcochito Fanatix : Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay

: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay Bring Me the Horizon : Moon Over the Castle

: Moon Over the Castle Major Lazer : I Don't Care feat. Lous and the Yakuza

: I Don't Care feat. Lous and the Yakuza Nothing But Thieves : Life's Coming in Slow

: Life's Coming in Slow Kim Dracula : Unstoppable

: Unstoppable Disciples : Squad feat. GoldLink

: Squad feat. GoldLink London Grammar : Baby It's You (George Fitzgerald Remix)

: Baby It's You (George Fitzgerald Remix) Jawsh 685: Drift