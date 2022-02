Todo ocurrió durante uno de los primeros conciertos de su nueva gira por Estados Unidos, Than Ever de Eilish, que la artista inició la semana pasada. La noticia, además de su vuelta a los escenarios, ha sido el hecho de que Billie se preocupe tanto por preservar la seguridad de sus fans. Algo que ellos y ellas, por supuesto, le agradecen.

La cantante paró inmediatamente su espectáculo en Atlanta, el pasado sábado 5 de febrero, tras darse cuenta de que una fan tenía dificultades para respirar y podría estar sufriendo un ataque de asma. Billie pidió que cortasen la música y luego solicitó a su equipo que buscansen rápido un inhalador para ella. Cuando ve que la chica tiene su propio inhalador, le manda al resto de público que se aleje de ella para no sofocarla. En un vídeo subido por alguno de sus seguidores a redes sociales, que enseguida se convirtió en viral, se la ve a la cantante dando instrucciones al personal y al público: "chicos, denle un poco de tiempo. No se amontonen".

"Voy a esperar a que la gente esté bien antes de seguir adelante con el show", dijo la cantante desde el escenario. Unas palabras que fueron muy aplaudidas por los presentes y que para muchos era un claro mensaje hacia Travis Scott, el rapero que se enfrenta ahora a una gran demanda por no parar su concierto en Astroworld cuando había personas heridas en el suelo. Como resultado de esa tragedia 10 personas murieron y hubo cientos de heridos.

“Last night @billieeilish stopped her show in Atlanta to give a fan an inhaler. ������



�� @morehonestt pic.twitter.com/LOc9jT9zEN“