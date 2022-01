Victoria Martín cuenta cómo la ansiedad le llevó a dejar Vodafone Yu

El éxito de 'Estirando el chicle' en el último año es innegable. Aparte de recibir el premio Ondas a mejor podcast, ser escuchadas por miles de oyentes semana tras semana y batir todos los récords haciendo sold out con su show en el Wizink en menos de 17 horas, tienen otros trabajos que han hecho que Victoria haya tomado la decisión de dejar de copresentar 'Vodafone Yu'. La cómica ha dicho basta después de que en diciembre, tras una de sus actuaciones en directo, se le nublase la visión en un ojo.

“Empezamos el 2022 haciendo balance del año loquísimo que hemos vivido y reflexionando, que nos hace mucha falta. En este programa, @percebesygrelos y @LivingPostureo charloteando solas como antes y con @lalachus2 de colaboradora haciendo sección ❤️�� pic.twitter.com/0p8OrvfEej“ — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) January 19, 2022

Esta semana, Victoria Martín y Carolina Iglesias han vuelto de sus merecidas vacaciones y han hecho balance de todo lo que les ha pasado en los últimos meses. "Vamos a hablar de descansar, que es una cosa que no hemos hecho desde que ha empezado Estirando el chicle", comenzaba diciendo Carolina. "Me hacía mucha falta descansar, porque hemos acabado diciembre al límite. Le pones a diciembre 38 días en lugar de 31 y yo no resisto", destacó Iglesias.

Victoria ha añadido que ella también estaba saturada. "He estado a punto de que me diese un ictus. Tenía muchísimas cosas y por eso ya no hago Yu. Lo he dejado porque no podía seguir gestionando tantas cosas", ha admitido Martín. "Estaba tan mal que perdí la visión. Salíamos de un show y me asusté mucho porque de repente no veía por un ojo. Toqué a ver si había alguna pelusa", ha añadido Victoria poniéndole un poco de humor al asunto.

"Estaba con una ansiedad que no podía respirar y que me ahogaba... Dije: "ya está". Pedí a mi médico de cabecera que me hiciera un TAC. Luego fui a hacerme el Tac sin saber lo que era", a partir de aquí la humorista relata lo mal que lo pasó en la consulta. Al final, le diagnosticaron ansiedad y Martín pensó que tenía que tomar una decisión porque el trabajo le estaba sobrepasando.

"¿Quién lo diría que sería ansiedad teniendo todos los trabajos de España a la vez?", ha subrayado desde la ironía Carolina, quien a su vez reconoció que este diciembre había sido también especialmente duro para ella. "Tú estabas muy mal y creo que yo me aguanté mucho el manifestar que también estaba mal. En diciembre salió todo: mi mierda más la tuya. De hecho, empecé a ir a la psicóloga una vez a la semana. Ahora estoy mucho mejor", señaló la presentadora.

Después ambas han charlado sobre las consecuencias del éxito y el famoso síndrome del impostor. "Lo que me pasa a mí es que estoy todo el rato pensando: esto me va a salir mal, esto no sé hacerlo, ahora es cuando van a descubrir el poco talento que tengo... Me empecé a agobiar imaginando mi futuro siendo un juguete roto. Es como que siempre me anticipo a lo que va a llegar y nunca son pensamientos positivos", ha dicho Victoria.

Finalmente Martín se dio cuenta de que eso era un problema, no solo por la carga de trabajo, sino porque no estaba disfrutando de lo que hacía. "Yo he perdido totalmente la autoestima en estos cuatro meses, sobre todo por comentarios que he ido leyendo de compañeros. El relato que construía la gente de nosotras daba a entender que esto nos lo había puesto alguien. Y me lo empecé a creer, cuando es mentira".

Esto Carolina lo atribuye a las envidias: "Cuando te va bien la gente busca excusas para justificar por qué estás ahí y quitarle valor. Yo misma lo he hecho", ha declarado la cómica, que a la vez ha querido destacar que a raíz de estas críticas se ha hecho más fuerte y se lo empezado a creer más. "Todo lo que hemos conseguido es nuestro", ha dicho desde el empoderamiento.

"Cuando algo se pone de moda, la gente le coge algún tipo de tirria. Y eso a mí me parece de lo más casposo. Pero lo que nos está pasando con este podcast es lo mejor que me ha pasado en la vida, sobre todo la conexión con nuestro público", concluye Carolina que considera que al final es el público el que las ha llevado hasta dónde están.