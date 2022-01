Desde que se anunció su fecha de estreno eran muchos los que esperaban poder verlo en RTVE Play, y el especial navideño no ha defraudado a los seguidores, que ven necesario un programa de estas características y que haga replantearse cómo ha cambiado el paradigma del humor en los últimos años. Son muchos los que han agradecido su producción en la televisión pública:

Llama la atención el caso de una usuaria a la que los cómicos no le hacían gracia, pero que tras ver ¿Quién se ríe ahora? sí ha llegado a conectar con las colaboradoras que participan en el programa.

“Desde que tengo uso de razón he defendido que a mí los cómicos no me hacen gracia. Hasta que he visto en @rtveplay ¿Quién se ríe ahora? no había reflexionado por qué. No es una cuestión de feminismo ni progresismo. Es falta de empatía. Ellas sí me representan. Con ellas me parto. pic.twitter.com/V26PLBYUw4“