¿Cómo ha cambiado el humor? ¿Cuáles son sus límites? El primer especial navideño producido por RTVE Play contesta estas y otras preguntas en ¿Quién se ríe ahora?, un programa dirigido por Beatriz Pérez de Vargas, realizado por Ignacio Navarro y Santiago Gómez Merino, y protagonizado por cinco cómicas que "han liderado el cambio en este 2021": Inés Hernand, Carolina Iglesias, Victoria Martín, Andrea Compton y Henar Álvarez.

"La premisa del especial es dar voz a las personas que tradicionalmente no la han tenido y que han sido objeto de burla" cuenta la directora del programa a RTVE Play, y por ello, junto a estas humoristas están otros colaboradores como Bob Pop, Nerea Pérez de las Heras, Asaari Bibang, Perra de Satán, Esnórquel, LalaChus y Ger. Entre todos analizan cómo ha cambiado el paradigma del humor en las últimas décadas.

¿Necesitas alguna otra razón para ver ¿Quién se ríe ahora? La directora nos da una: "Todos los protagonistas tienen reflexiones muy interesantes, y a su vez, son humoristas. Las risas no van a faltar. Estarán presentes de principio a fin". Y aquí tienes algunas de ellas:

Para Nerea Pérez de las Heras, este cambio se da cuando "ciertas voces, que antes era marginales, se empiezan a incorporar poco a poco a lo general, por lo que no hay más remedio que escucharlas". "Precisamente porque nos están llegando discursos, y nos están llegando experiencias en primera persona que antes no teníamos a la oportunidad de escuchar", dice la cómica Asaari Bibang . Y es que, hay que tener en cuenta las palabras de Esnórquel: "Ha habido muchísimas realidades que solo han entrado en el humor de una manera específica, que es para que se rían de ellas".

En palabras de Beatriz Pérez de Vargas, el humor ha cambiado "porque la sociedad y el mundo también se han transformado. Y eso es algo muy positivo. Lo preocupante sería que nos hiciera gracia el mismo tipo de humor. En ese sentido, el que no nos riamos con los mismos sketches denota que evolucionamos como sociedad" . Y en esta sintonía van también las respuestas de los protagonistas de ¿Quién se ríe ahora?

Pero, ¿cuáles son los límites del humor? Perra de Satán nos da una posible respuesta: "no son de qué te puedes o no te puedes reír, sino dónde puedes actuar y para quién". Ahí es donde entra la nueva comedia o comedia milennial de la que "había muchas ganas de escuchar".

Las redes sociales, los medios y el humor

Para Ger, es la primera vez que le llaman de un medio tradicional, y es que los medios convencionales no quieren quedarse atrás y están apostando por las nuevas caras. Porque según Nerea, los medios generalistas no los pueden dejar de lado, "es imposible".

"Creo que los medios generalistas están haciendo bien en nutrirse de todo esto que está llegando. No sé si por una cuestión de inteligencia de marketing, o por una cuestión empresarial porque es lógico que lo que funciona tú lo quieres, o por una conciencia real de que esto tiene que ir cambiando" dice en el programa Asaari Bibang.

De hecho, la producción de este programa navideño llama la atención incluso a Henar Álvarez, que dice a sus compañeras: "Que nosotras hagamos chistes y vayamos conquistando púbico, y que hoy estemos aquí en RTVE, cenando cinco tías haciendo este especial, ya les estamos robando el foco. Ya no tiene que ver solo con hacer unos chistes que sean infames, sino con que de repente las protagonistas somos nosotras".

En cambio, los medios en el que han nacido los nuevos humoristas han sido en las nuevas tecnologías. "El público nos ha dado la razón y nos ha dado el poder. Las redes sociales han ayudado mucho a ponernos en el mapa y también han servido para que la mentalidad de algunas personas cambie", dice Carolina Iglesias, ya que si no les dan el espacio en los medios tradicionales ellas lo han encontrado en Internet, como es el ejemplo de Estirando el chicle, y que a día de hoy tiene un Ondas.

Bob Pop cree que las redes les han abierto una brecha muy importante: "Donde mucha gente que no hubiera tenido voz en los medios convencionales y masivos están encontrando su voz y su lugar. Las redes sociales han cambiado todo el código del humor. Han obligado a los humoristas a buscarse las lentejas y entender que no podían repetir lo que ya se había dicho en Twitter. Creo que eleva el nivel de exigencia y, por otro lado, me parece una antología estupenda del humor. Se ha abierto un estupendo camino, muchas veces amateur, pero eso lo hace todavía más divertido".