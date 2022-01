Demi Lovato completa un nuevo periodo de rehabilitación

Cuando Demi Lovato estrenó el documental Dancing with the Devil, medio mundo fue testigo del discurso que la intérprete adoptó en cuanto a su adicción a las drogas se refiere. La artista confesó el mal tragó que pasó tras sufrir una sobredosis y estar al borde de la muerte. Sin embargo, Page Six ha hecho públicas las declaraciones de una "fuente cercana" a la cantante donde afirma que Lovato, tras tres años desde ese episodio, volvía a casa después de pasar por un nuevo periodo de rehabilitación.

"Demi está comprometida con su bienestar, por lo que su plan de ahora en adelante es ingresar recurrentemente en rehabilitación para asegurarse de estar poniendo su vida como prioridad", desveló otra fuente a la revista People. El citado medio, además, añade que Demi regresó a su residencia tras haber sido tratada en un centro de Utah para seguir trabajando en una adicción que en 2018 casi le cuesta la vida.

"Siempre he tenido mucho talento para ocultar mi adicción"

La emisión de los capítulos que conforman Dancing With the Devil, el documental que relata los últimos años de Demi Lovato, evidenció lo mucho que ha estado luchando contra sus adicciones para salir adelante. Sin embargo, la artista nunca dejó el alcohol y las drogas por completo, sino que siempre defendió su "consumo moderado". Casi un año después de la emisión de estos episodios, la actriz quiso retractarse públicamente y confirmar a sus seguidores que "estar sobria es la única manera de ser".

"Ya no apoyo mi idea de ser una persona California Sober", indicaba en sus stories a finales de 2021. Aquel término, que suscitó grandes críticas tras ser escuchado por miles de espectadores, lo verbalizó en una entrevista con Tracy Smith en CBS Sunday Morning tras ser preguntada por su consumo "puntual" de alcohol y marihuana: "Sí, creo que con lo que mejor me identifico es con el término de ser una persona California sober".

"Recuerdo estar en una sesión de fotos y pensar: "no sé por qué estoy sobria, soy muy desdichada y no soy feliz". Esa noche me bebí una botella de vino tinto y llamé a alguien que sabía que tenía drogas", continuaba explicando. "Le compré todo, así que probé drogas que nunca había tomado. Y eso debió de haberme matado. Pasaron apenas dos semanas hasta que comencé a experimentar con la heroína y el crack. Empecé a consumir de forma recreativa, pero con la heroína no es posible porque te vuelves adicta".

A medida que iba recordando lo ocurrido, la intérprete se mostraba visiblemente afectada al relatar los hechos. Lovato confesaba no acordarse de todos, pero sí de gran parte de aquella fatídica noche en la que sufrió la sobredosis. "Tenía mucho talento para ocultar mi adicción. Durante una fiesta, a las 5:30h de la mañana dije que me iba a la cama, pero en realidad había llamado a uno de mis proveedores. Creo que la gente no se dio cuenta de lo verdaderamente grave que fue. Sufrí tres derrames, tuve un paro cardíaco. Ya no puedo conducir por el daño cerebral que sufrí. Tengo puntos ciegos en mi vista también. Tuve neumonía porque me asfixié y fallo orgánico múltiple. Tengo mucha suerte de estar viva", concluía sobre su delicado estado de salud hace ya casi cuatro años.