Se dice pronto, pero ya van tres años desde la publicación del último disco de Rosalía, el galardonado Mal Querer. La espera para los millones de fans de la catalana se está haciendo demasiado larga, por eso no sorprende que el pasado 3 de noviembre, cuando la artista publicó un pequeño teaser en su perfil de Instragram y escribía "Coming soon", el mundo temblara y se pusiese a sus pies. La expectación ante cualquier cosa que saca la artista es máxima. El hype está ahí y ella lo sabe.

El segundo adelanto de su álbum, esta vez más largo y en forma de tema, llega con "La Fama", su nuevo sencillo con el popular The Weeknd. No es la primera vez que la catalana saca a The Weeknd de su zona de confort y lo hace cantar en castellano, aunque para muchos el resultado no sea del todo satisfactorio. Ya sabemos que en gustos no hay nada escrito, pero lo importante es que "La Fama" es el primer tema de su próximo álbum, que según ella misma ha declarado, llevará por título 'Motomami' y verá la luz el próximo año. De momento no hay una fecha concreta, así que tendremos que armarnos de paciencia y esperar hasta el 2022 para conocer el resultado.

“LA FAMA // rosa �� + el fín de semana ❤️‍�� // out everywhere @rosalia pic.twitter.com/PAMN3fZzBp“ — The Weeknd (@theweeknd) November 11, 2021