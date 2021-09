Todo lo que sabemos de 'Dune' antes de su esperado estreno

Es la película que todos estábamos esperando de Denis Villeneuve y el film del que todo el mundo habla últimamente. Los críticos ya hablan de obra maestra más allá de la ciencia-ficción, y muchos ya la barajan como una de las posibles nominadas a la próxima edición de los Óscar. En cines se la espera mañana (17 de septiembre), la fecha escogida para su estreno mundial. Otro aliciente más es poder ver a Timothée Chalamet en la piel de su protagonista. ¿Necesitas más razones para verla? Te las damos a continuación.

Sinopsis

Es necesario recordar que Dune estará compuesta por dos películas, aunque exiten seis novelas escritas por Frank Herbert: Dune (1965), El mesías de Dune (1969), Hijos de Dune (1976), Dios emperador de Dune (1981), Herejes de Dune (1984), Casa Capitular Dune (1985). Esta primera película abarcará más o menos la mitad del primer libro, mientras que la segunda completará la novela.

"Me hipnotizó, me emocionó y me inspiró profundamente. Y, ya entonces, con mi mejor amigo, empezamos a dibujar planos de lo que Dune podría ser como una película. Ha sido mi sueño siempre y aún lo es, porque todavía no la hemos acabado”, así definía su director, Denis Villeneuve, el enganche que le produjeron las novelas de Herbert al leerlas por primera vez.

La historia de la película transcurre en Arrakis, también conocido como Dune, un planeta desértico en el que la falta de agua es notable. De hecho, sus habitantes usan un sistema instalado en sus trajes que les permite reciclar sus fluidos corporales para reconvertirlos en agua.

Arrakis, gobernado desde hace generaciones por la familia Harkonnen, se encuentra ahora en poder de la Casa de los Atreides. El emperador ha cedido la explotación de las reservas a este casa, uno de los elementos más codiciados dentro de la galaxia, ya que además funciona como droga. Esto desembocará en una cruel y sangrienta lucha por los recursos.

“Ojalá productos únicos y originales en el cine como la nueva de Blade Runner o la nueva de Dune. https://t.co/ztD94CPjb6“ — Isaac Sánchez (@Loulogio_Pi) September 16, 2021

En esencia se trata de una aventura espacial que nos transporta directamente a ese universo imposible en el que el planeta Arrakis y la familia Atreides deben luchar contra los enemigos que quieren acabar con su estirpe.