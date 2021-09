Hace unos días, Charli y Dixie D'Amelio confesaban abiertamente lo emocionadas que se encontraban tras el lanzamiento de su próximo reality show. Sin embargo, ha sido tras la emisión de la primera entrega cuando los seguidores de Charli han manifestado su sorpresa con una de las declaraciones que proporcionó la tiktoker más seguida del mundo: "Me siento como si tuviera un ataque de ansiedad constante".

Aunque no es la primera vez que habla sobre su salud mental, sí que es la vez que más claro ha dejado el impacto que ha dejado en ella las redes sociales. "Es muy difícil continuar publicando en una plataforma donde las personas parecen no querer verte realmente. Donde muchos de los comentarios son negativos. Es muy difícil hacer eso. Yo he perdido la pasión por lo que hago y solía ser muy divertido para mí", confesaba en el podcast Charli and Dixie: 2 Chic.

Desde luego, las críticas en internet fueron un evidente hándicap al que ha tenido que enfrentarse desde que comenzó a ser creadora de contenido. "Puedo escuchar a dos personas decirme exactamente lo mismo en dos momentos diferentes y en una me reiré, pero la otra me hará daño y me afectará", explicaba Charli al respecto.

Sus padres Mark y Heidi, que también tienen una potente presencia en redes sociales, son parte de The D'Amelio Show, que se estrenó el pasado 3 de septiembre en Hulu. Una serie a modo de documental que en el fondo, tiene como fin enseñarnos cómo la familia al completo ha aprendido a sortear con las dificultades que trae consigo la fama siendo tan solo dos adolescentes. "Creo que la forma en que se cuenta la historia es increíble. Y esta es otra cosa en la que cualquier persona que la vea podrá decir lo que quiera, pero estamos orgullosos de cómo se cuenta porque llegamos a hablar sobre salud mental y de todo aquello que pensamos", concluía Charli.