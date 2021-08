Dixie y Charli D'Amelio: así será su próximo reality show

Desde hace unos meses, TikTok se ha convertido en la red social zeta por excelencia. La viralidad de sus vídeos ha provocado que creadores de contenidos alcancen el rango de lo que ya conocemos como influencers. Una palabra con la que bien podría describirse a Charli D'Amelio y su hermana Dixie. Ambas han conquistado a la generación Z gracias al gran potencial que poseen en plataformas como TikTok, así que Hulu se ha fijado en ellas para llevar a cabo el primer reality show sobre sus vidas.

Su fama, que alcanzó niveles estratosféricos tras el fin del confinamiento, ha permitido que ambas, a pesar de su edad (17 y 15 años) sean capaces de reflexionar sobre su rápido ascenso: "Decimos esto mucho, pero no sé qué haríamos si no nos tuviéramos la una a la otra", indicaba Dixie durante una entrevista en Variety. "Todas las personas a las que hemos conocido, no nos conocen. No conocían esta gran parte de nuestras vidas, así que al conocer gente por aquí es muy difícil depositar nuestra confianza sobre ella. El hecho de poder volver a casa y tener familia a tu alrededor es lo que nos ayudó a llegar a donde estamos".

Aunque Charli ha enfocado por completo su presencia en TikTok, Dixie sigue diversificando su carrera a través de la música. De hecho, firmó un contrato discográfico a finales de 2020 y desde entonces ha lanzado seis sencillos al mercado. ¿La sorpresa? El artista con el que ha confesado que se marcaría una colaboración: "Shawn Mendes es una gran inspiración para mí. Comenzó en Vine y solo viendo lo lejos que ha llegado... Ahora es un artista de primer nivel, increíble y con un gran talento. Realmente lo admiro".

Las críticas en internet ha sido otro de los hándicaps a los que han tenido que enfrentarse desde que ambas comenzaron a ser creadoras de contenido. "Puedo escuchar a dos personas decirme exactamente lo mismo en dos momentos diferentes y en una me reiré, pero la otra me hará daño y me afectará", explicaba Charli al respecto.

Sus padres Mark y Heidi, que también tienen una potente presencia en redes sociales, serán parte de The D'Amelio Show, que se estrenará el próximo 3 de septiembre en Hulu. Una serie a modo de documental que en el fondo, tendrá como fin enseñarnos cómo la familia al completo ha aprendido a sortear con las dificultades que trae consigo la fama siendo tan solo dos adolescentes. "Creo que la forma en que se cuenta la historia es increíble. Y esta es otra cosa en la que cualquier persona que la vea podrá decir lo que quiera, pero estamos orgullosos de cómo se cuenta porque llegamos a hablar sobre salud mental y de todo aquello que pensamos", concluía Charli.

Charli, ganadora de récord Guinness Por si no fuera suficiente con ser una de las tiktokers más influyentes del planeta, Charli D'Amelio sigue agrandando su mochila de reconocimientos. Uno de los más sorprendentes y aclamados por parte de sus seguidores fue el galardón que obtuvo por convertirse en la persona con más seguidores en la plataforma. Un hito que consiguió cuando tenía más de 88 millones de usuarios, pero ahora ha conseguido superar los 122,5 millones. ¿Alguien da más? La revista Forbes también la considera una de las adolescentes más afortunadas de su generación al contar con unos ingresos que superaron los cuatro millones de dólares en 2020. Antes de adquirir la fama que posee actualmente, Charli se dedicaba al baile profesional y no perdía la ocasión de subir algunas imágenes de sus competiciones a su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, cuando abrió su perfil de TikTok comenzó la verdadera locura: las coreografías improvisadas que publicaba pronto fueron objeto de réplica y millones de usuarios se unieron a sus retos. @charlidamelio @dixiedamelio ♬ good 4 u - Olivia Rodrigo