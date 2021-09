Entrevistamos al actual campeón de la FMS España, tras su repentina y inesperada retirada de la competición. Una decisión que dejo sin palabras a muchos que esperaban ver una final de la FMS Internacional entre él y Aczino o quizás una repitición de la final de la FMS Nacional batallando de nuevo contra Gazir. Él mismo nos cuenta en exclusiva la razón principal que le ha llevado a dejar el mundo de las batallas. Al respecto Bnet afirma: "Nos hemos ido de las batallas competitivas, del circuíto profesional, no significa que deje el freestyle... Me van a ver hacer batallas incluso, pero he decidido que era el momento de dejar el circuito profesional."

El freestyler quiere aclarar este punto, ya que han sido muchos los fans a los que la noticia les ha pillado totalmente desprevenidos. Cuenta que no ha sido una decisión tomada a la ligera, al contrario, la idea llevaba mucho tiempo rondándole la cabeza. Afirma que lo lleva meditando mucho tiempo: "No me siento a gusto, ni realizado. Me gusta el freestlyle, pero en formatos que se alejan de lo competitivo. Me gusta el free tirando a la parte artística ", asegura. Un argumento que, a pesar de su juventud y de los títulos acumulados, lleva defendiendo un largo tiempo.

El vigente campeón nacional deja claro que no competirá, al menos de momento, en campeonatos como FMS o Red Bull. Unas declaraciones que daba unos días antes del inicio de la FMS Internacional 2021 y que descoló por completo a fanáticos y rivales del circuito. "Ha llegado un punto que no es lo que me apetece hacer", ha dicho el rapero en esta entrevista exclusiva con Míriam Martín.

Bnet ha querido destacar que cuando uno no tiene las ganas, ni la motivación necesaria para competir, mejor dejarlo. Míriam le ha preguntado si ha pasado algo concreto que le haya hecho perder esa ilusión, a lo que el MC ha respondido: "Es un proceso. Creo que nos pasa a muchos, por no decir a todos." El freestyler se refiere a que la competición y el formato, tal y cómo está planteado, desgasta mucho. "A mí me ha pasado de estar haciendo batallas muy importantes en el escenario y no estar a gusto". Ahí es cuando Bnet empieza a plantearse si es lo que realmente le apetece hacer.

Habla de no disfrutar sobre el escenario, pero sobre todo del desgaste mental y del tiempo que le quita batallar. "Sentía que me limitaba en muchos aspectos y que necesitaba una parada." Por eso la decisión de tomarse un tiempo para estar tranquilo y empezar a pensar con otros proyectos que quiere hacer. "Me llena mucho más hacer freestyle libre", afirma Bnet.

"Al no sentir esa ilusión he considerado que era mejor dar un paso a un lado y dedicar mi tiempo a cosas que me llenen más". Esta entrevista tenía lugar apenas un día antes de que diese comienzo la FMS Internacional 2021 y de que Gazir se proclamase campeón mundial tras ganar a Tirpa en la final española que no muchos pronosticaron. Después de la retiranda de Bnet, la mayoría de los fanáticos de la competición se esperaban una final entre Gazir y Aczino, el segundo campeón de la historia de la competición. Pero al final fue Tirpa quien contra todo pronóstico, pues acudía como reserva, consiguió colarse en la gran final.

"Podría subirme al escenario de la FMS Internacional, pero estar por estar es faltarme a mí mismo al respeto y a la disciplina", dijo acerca de su posible participación en el evento internacional. Ha recalcado que se veía un competidor fuerte: "Si me hubiera subido a ese escenario, seguramente habría hecho un lindo papel". Si hubiese sido una final de un día "seguramente me lo habría pensado más".