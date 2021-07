¿Por qué empiezan a fumar los jóvenes?

La adicción de los jóvenes a la nicotina es, cuanto menos, preocupante. Que si un piti por aquí, que si otro por allá. Forman parte de los descansos en la biblioteca y de las noches de copeo. Pero ¿hacemos oídos sordos a sus peligros? ¿Deberíamos endurecer la ley del tabaco? ¿Fumamos pa’ hacernos los chulos?

En el programa de hoy nos acompañan Carlotta Cosials (@carlottacosi), cantante y guitarrista del grupo Hinds; Beatriz Arranz, enfermera, Unidad de Prevención y Promoción de la Salud de la AECC (@aecc_es) y Embajadora Joven europea del Código Europeo contra el cáncer; Elizabeth Duval (@lyssduval), filósofa y escritora; Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Pompeu Fabra; y María Talaverano (@lavalverdina), cantante y teclista del grupo Cariño.

"Se ha invertido mucho dinero para que el tabaco sea algo sexy y elegante"

Cuando uno quiere dejarlo, no siempre es tan fácil como parece en un principio. María lo sabe de primera mano: “Yo realmente no me planteaba dejarlo, ha sido dejarlo todo por depresión que es cuando tocas fondo. Todo lo que conlleva salir, con las sustancias, vicios y eso. Yo ligaba mucho el fumar a esa situación, ahora me he ido a casa de mis padres y a ellos no le gusta que fume”.

“Es fundamental decir qué día vas a dejarlo, no es 'fumo menos', hay un día en el que se deja de fumar, y recordemos que hay fármacos que nos ayudan, pero hay muchos vapeadores que tienen nicotina igual e incluso con concentraciones más elevadas que el propio tabaco”, advierte Rafa desde el Zoom.