Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamas gordo, te doy la mano. ¿A todos nos suena, verdad? Parece que tenemos que estar siempre contentos, sonrientes y a tope. O al menos, aparentar que lo estamos. Todo nos tiene que parecer siempre bien. Pero ¿tienen cabida las emociones negativas en nuestra sociedad? ¿Se nos permite estar mal? ¿Existe presión por ser feliz en la era de los influencers? Cero dramas, siempre smile.

En el programa de hoy nos acompañan Carmen Romero (@carmenromp), cómica y youtuber; Diego Villalba (@diegovillalbainsta), cofundador de 'Puterful' y creador de contenido; Alejandra Agulló (@aleagullosm), estudiante y creadora de contenido; Nerea Blanco (@somosfilosofers), escritora y creadora de la plataforma 'Filosofers'; Fernanda Roig (@fernanda_roig), estudiante de economía; y Ramón Nogueras (@ramonnogueras). Por último, se incorporan los zetas Marina Grandoso, community manager; e Ignacio Adem, realizador audiovisual y estudiante de filosofía.

¿Estamos obligados a ser felices todo el tiempo?

"Yo soy muy feliz y me gusta mucho la felicidad", reconoce Ale Agulló. La verdad, no esperábamos menos de la tiktoker más divertida de la plataforma. Sin embargo, no siempre es así. También tenemos derecho a estar mal y a contarlo. "Yo estoy a favor de todo lo que se postee positivo, pero no lo comparto, si estoy mal lo voy a decir igual que lo otro", reivindica Carmen.

“Cosas que te dicen cuando estás con ansiedad:

-¡Anda, ya estás bien!

No, Manolo, la ansiedad no viene un 17 de mayo y se va el 1 de julio.

-Creo que te quieres poco.

Es verdad, Manolo, los problemas vienen por leer pocas agendas de Mr. Wonderful.“ — Nayara Garcia | Vanessa���� (@aprendizbennet) July 1, 2021

Diego comenzó su negocio de una forma inesperada: "Estaba con mi colega Alejandro aburrido en casa vimos que todo el mundo regalaba cosas bonitas y Alejandro le regaló una taza muy bonita a su novia, a ella no le gustó mucho, y él vio que la gente necesitaba cosas que no fueran tan bonitas, que necesitaba felicidad, pero la de verdad".