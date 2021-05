Qué está pasando en Colombia en el Focus Group de Gen Playz

La situación en Colombia por fin está ocupando las portadas internacionales. Tras la reforma fiscal de Iván Duque, las calles colombianas se están manifestando. Los ciudadanos del país caribeño protestan por una larga lista de demandas sociales: la desigualdad, la precariedad laboral, los asesinatos de líderes sociales, las masacres de niños, la corrupción o el narcotráfico. Por ello, queremos conocer más en profundidad la situación de la comunidad latina de nuestro país. ¿Cómo se les representa? ¿Qué supone ser latino en España? ¿Lo tienen fácil para entregarse? ¿Somos racistas?

Para este Focus Group, hemos reunido a unos invitados excepcionales: Natalia Munevar (@nataliamunevarsastre), activista feminista y antirracista; Fernanda Roig (@fernanda_roig), estudiante de Economía; Sofía Conti aka Dj Flaca (@flacabangbang), componente del colectivo ‘CHICA’; Daniela Tovar (@danielotov), historiadora del arte; Mauricio Roa (@_mauricioph), estudiante de Periodismo, fotógrafo y reportero; Máfer aka Virtual Diva (@virual.diva), estudiante de Biología; y Galaxia La Perla (@galaxialaperla), artista indígena migrante.

"Es fácil para J Balvin pedir paz desde su mansión de diseño japonés"

Desde el Zoom, Sofía tiene claro que los medios de comunicación han sido, en cierta parte, los culpables de cómo se están tratando los estallidos sociales en Latinoamérica: “Hay un sector de la población que no tiene la urgencia de salir a quemarlo todo porque no tiene para comer, no tiene para estudiar y no tiene para el transporte público”.

Un ejemplo ha sido el caso de J Balvin: “Él empezó a enseñar todo lo que estaba pasando, pero en un punto empezó a pedir paz, qué fácil es decir no a la violencia desde tu mansión de diseño japonés y cuando tú tienes todo y no te falta de nada ni tienes la urgencia de pagar una casa, un plato de comida ni material escolar”.