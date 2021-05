Se cumplen 10 años del movimiento. La corrupción, los políticos, el paro y la crisis económica fueron los principales causantes del malestar general que provocó el 15M. Por aquel entonces, miles de españoles salieron a las calles para exigir un cambio en la política española. Pero ¿ha servido de algo? ¿Qué recuerdan las nuevas generaciones de aquel histórico movimiento? ¿Es necesario un nuevo 15M?

Contamos con la presencia de Ernesto Castro, filósofo y escritor; Julio Llorente (@juliollorente4), periodista y editor; Santiago Armesilla (@armesillaconde), escritor, politólogo y doctor en Economía; Guillermo Fernández (@guillefdz85), sociólogo y licenciado en Filosofía; Isabel Serrano (@isabelsd99), estudiante de Sociología y Ciencias Políticas. Por último, se incorporan nuestros zetas Alberto Gómez y Lidia Narbona.

¿Qué recordamos los zetas?

Al igual que Isabel, muchos no recordamos muchos detalles sobre el 15M. Ella asegura que, aunque no lo viviésemos directamente, "nos afecta indirectamente". Ernesto, nuestro filósofo de cabecera nos cuenta que la situación de España "era muy parecida a la actual". Eso sí, por aquel entonces no había una crisis sanitaria.

"El 15M surge de la manifestación que organiza Juventud Sin Futuro en la que nadie se esperaba que fuese a ser tan masiva ni que fuese a tener continuidad", explica Guillermo. Para él, "fue una sorpresa hasta para los propios organizadores". Mientras Julio reconoce que el 15M se ha convertido en "una especie de mito".

Entre las similitudes entre la situación del 15M y la actual son muchas según el sociológo: "El precio de los alquileres, el sistema de partidos que anteponen el bien de su facción de su partido político al bien de los cuidadanos y la promesa incumplida del progreso como los jóvenes que terminan una carrera y no encuentran un empleo o que no pueden emanciparse porque los precios del alquiler no se pueden pagar con salarios miserables".

"Debemos quedarnos con el aprendizaje que nos dejó, muchas veces es necesario romper ese eje de izquierda y derecha porque si no lo hacemos, no podemos atender a ciertas demandas de la población, pero, sobre todo, quiero que este aniversario de los 10 años del 15M lo pensemos a futuro, no nos quedemos en el pasado, tenemos que canalizar la frustación", finaliza Isabel.