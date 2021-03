The Grefg para Forbes: "Echo de menos a mi familia, pero espero llevármelos pronto a Andorra y que ya no me falte nada"

La revista Forbes acaba de publicar una entrevista con el famoso streamer The Grefg y os podemos asegurar que, de principio a fin, no tiene desperdicio. Tras su polémico paso por El Hormiguero y las declaraciones que le dejó a Pablo Motos, en las que admitía haberse mudado hace 4 años a Andorra por motivos fiscales y estar muy a gusto allí, llega este extenso repaso por su pasado, presente y futuro profesional.

La publicación y la periodista que la firma, Leonor Carnicer, no se cortan a la hora de tratar todos los temas espinosos, como el de Andorra, que de un tiempo a esta parte han salpicado la imagen del youtuber. Respecto a este tema, The Grefg es claro: "Yo me fui hace cuatro años por una causa fiscal, y no lo escondo, pero para mi sorpresa Andorra me ha aportado un estilo de vida que no cambiaría... Echo de menos a mi familia, pero espero poder llevármelos pronto a Andorra y que ya no me falte nada allí. Si hoy en España me pusieran los mismos impuestos que en Andorra ya no volvería."

El streamer habla de los aspectos económicos de su vida sin tapujos: "Podría retirarme y vivir con el dinero que tengo o gestionar mis inversiones." Aunque reconoce que de momento no piensa hacerlo, porque echaría de menos su trabajo. Pero también sabe reconocer dónde está el límite: "No puedes mostrar toda tu vida personal, porque si no te quedas vacío y no te queda nada para ti y para tu intimidad."

Los orígenes de todo El youtuber desvela en esta entrevista para Forbes como al principio muy pocos creyeron en él. De hecho, sus padres no confiaban demasiado en que la pasión que tenía por los videojuegos le diese de comer, pero enseguida les demostró que se equivocaban. "Haciendo vídeos desde mi habitación llegué a cobrar más que el sueldo de mi madre o de mi padre. Cuando ese dinero llegó a casa les dije: Bueno, me habéis apoyado, aunque habéis desconfiado un poco porque esto es muy nuevo y tal, pero mirad esto. Aquí ha llegado cierto dinero que demuestra que lo que estoy haciendo tiene algo detrás y genera una repercusión muy grande." Eso era solo el principio, pero a medida que su influencia fue creciendo, así como los ceros de su cuenta bancaria, se dio cuenta de que para qué iba a trabajar para otros, pudiendo trabajar para él mismo. Fue así cómo decidió crear su propia marca, que aunque suponía más trabajo, también sabía que le aportaría un mayor beneficio. "Cuando entré en Team Heretics había menos de cinco personas y estaba valorado en unos 100.000 euros. A día de hoy, tenemos más de 50 trabajadores, el Club está valorado en 20 millones de euros y somos el quinto equipo de e-sports a nivel mundial", describe echando la vista atrás y recordando todo lo que ha conseguido con su esfuerzo. De hecho, afirma que justo eso es de lo que más orgulloso se siente: "De haber conseguido dedicarme a esto sin que nadie me haya ayudado."