The Grefg se explaya con Pablo Motos: "Los medios de comunicación han ido a saco con nosotros"

El tema Andorra sigue calentito y dando titulares. El último en subirse al carro y echar más leña al fuego ha sido The Grefg en el Hormiguero. El famoso youtuber, que en su día ya había confesado vivir y tributar en Andorra, defendió con uñas y dientes su decisión echando balones fuera. Con estas palabras explicaba su postura y la de sus compañeros: "Los medios de comunicación han ido a saco con nosotros. Han ido a meter mierda de verdad a los youtubers. No sé si por una cuestión de audiencia, porque nos ven como la nueva competencia, o no sé si incluso hay una cuestión política detrás."

"Tú vives en Andorra desde hace 4 años, ¿Qué opinas de la polémica de que los youtubers os vais para pagar menos impuestos?", le preguntaba sin más dilación Pablo Motos. Algo que ni mucho menos pillaba por sorpresa a The Grefg que parecía tener bien preparado su discurso. Era bastante evidente que esa cuestión iba a caer y el youtuber estaba listo para responder casi de carrerilla. "En primer lugar, cada uno tiene el derecho y la libertad de vivir, residir, mudarse y tributar dónde quiera porque es algo legal. Lo que ha pasado estos días es que se ha abierto un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión. Ambos puntos de vista son perfectamente respetables". Como era previsible, la opinión de los usuarios en Twitter no se hizo esperar y los memes más ingeniosos no tardaron en salir. La cosa estuvo bastante reñida entre detractores y defensores del youtuber.

“❤️�� Este ha sido mi paso por el Hormiguero. He intentado que conozcan un poco más en qué consiste nuestro trabajo, tratando también, el tema polémico de Andorra. Gracias al programa por invitarme, a Pablo Motos por la entrevista y a todos vosotros por vuestro cariño. pic.twitter.com/pN0nXpr8Jy“ — Grefg =) (@TheGrefg) February 15, 2021

“Grefg quejándose de los medios tradicionales en los medios tradicionales



#GrefgEH pic.twitter.com/T1uFMGBAE1“ — Jorge Mg (@jorgeemg10) February 15, 2021