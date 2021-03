A escasos días de entrar de lleno en la primavera, nuestro cuerpo sigue demandando buena música. Y parece que los artistas de medio mundo siguen en su empeño de hacer nuestros deseos realidad. Selena Gómez ha sido una de las intérpretes que nos ha sorprendido con el lanzamiento de "Dámelo To'", una canción junto a Mike Towers que forma parte de Revelación, su último proyecto discográfico. Un álbum donde podemos ver a la actriz cantando en español y experimentando con sonidos a los que no nos tenía acostumbrados. Después de las declaraciones que daban a entender que este podría ser su último año en el mundo de la música, ambos hemisferios se han rendido a uno de los lanzamientos más importantes de su carrera.

Alba Reche y Fuel Fandango también están de estreno. La exconcursante de Operación Triunfo acaba de lanzar "Los cuerpos", un tema que formará parte de La pequeña semilla, un disco que dará el relevo a Quimera y del que ya ha anunciado que se diferencia en muchos aspectos de su ópera prima. Nick Jonas vuelve a sumergirse de lleno en su carrera en solitario con su nuevo álbum. Spaceman vuelve a colocarlo en el panorama musical sin sus hermanos, Joe y Kevin. Pero los tres han confirmado que esto no supone la disolución de la banda, sino un parón necesario para componer nueva música de cara a los próximos años.

Si te has quedado con ganas de más, no te pierdas "Christian Dior" de Jhay Cortez; "Anda Suelta", de Chema Rivas junto a Juan Magán y Chus Santana; "No hay más que hablar" de Morat; "Toca", lo último de Morad; "Cuántas Veces", el tema de Danny Ocean y Justin Quiles; Andrés Suárez con "A través de los ojos" o "Amor y Poder", de Brisa Fenoy. Dale al play y disfruta de los últimos lanzamientos de la temporada.

"Christian Dior" - Jhay Cortez

"Spaceman" - Nick Jonas

"Anda Suelta" - Chema Rivas, Juan Magán y Chus Santana

"No hay más que hablar" - Morat

"Toca" - Morad

"Dámelo To'" - Selena Gómez y Mike Towers

"Cuántas Veces" - Danny Ocean y Justin Quiles

"A través de los ojos" - Andrés Suárez

"Los cuerpos" - Alba Reche y Fuel Fandango