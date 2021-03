Nick Jonas continúa con su carrera televisiva; esta vez, el cantante y actor da un salto al mundo del terror y participa en la nueva serie de misterio de Apple TV, Calls. Se trata de una serie auditiva, más que visual, que cuenta varias historias a través de llamadas telefónicas, aparentemente ordinarias y sin relación, que encontrarán un inquietante punto de conexión. Los nueve episodios de la primera temporada se estrenarán en todo el mundo en Apple TV+ el viernes 19 de marzo.

El tráiler oficial, que se ha estrenado el miércoles 3 de marzo, muestra algunos fragmentos de las nueve conversaciones escalofriantes entre varias familias que empiezan a sufrir acontecimientos extraños y paranormales. Junto al más joven de los Jonas, otras estrellas como Lily Collins, de Emily in Paris, Rosario Dawson, conocida por sus papeles en Sin City o Men in Black, Aubrey Plaza, de Parks and Recreation, y Pedro Pascal, del fenómeno mundial Juego de Tronos, también forman parte del elenco y ponen voz a algunas de las llamadas más escalofriantes.

El reparto también incluye a Nicholas Braun, Clancy Brown, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Edi Patterson, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson y Jennifer Tilly.

Nick Jonas, todo un ídolo televisivo Nick Jonas ya es todo un icono de nuestro tiempo indiscutible, sobre todo para aquella generación que pasó su "preadolescencia" allá por 2008. El más pequeño de los Jonas Brothers está más que acostumbrado al mundo televisivo, pues después de crear la banda con sus hermanos en 2006, formó parte del grupo de superestrellas de Disney Channel y participó en varios éxitos mundiales como Camp Rock.



Mi yo puberta: que sea su fan por más de una década e invierta mi dinero en ustedes dicen. pic.twitter.com/rYcteGPMhx“ — Bumblebee (@Lonelywarrior3) July 25, 2020 “Nadie:



Su exitosa carrera musical ha ido siempre de la mano con la televisión, pues en el canal favorito de los adolescentes por aquel entonces, la banda estrenó su reality, Jonas Brothers: Living the Dream, que seguía la vida del grupo de pop-rock estadounidense en su gira norteamericana, "When you Look Me In The Eyes Tour". Pero Nick Jonas no se conforma, y quince años más tarde, continúa su reconocimiento como actor. Entre sus últimos proyectos, cabe destacar algunos de los más importantes en la gran pantalla: Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017), la película de acción, Midway (2019), o el largometraje de animación, UglyDolls: Extraordinariamente feos (2019), o la próxima película estadounidense de ciencia ficción, Chaos Walking, junto a otros reconocidos actores como Tom Holland. ¿Qué más proyectos cinematrográficos tendrá Nick Jonas en mente para este 2021?