Estos son los descubrimientos de música, cine, series y libros de 2020 de Blon, por Blon

A pesar de la terrible situación por la pandemia mundial en 2020, parece que una de las cosas positivas que hemos sabido sacarle a este fatídico año ha sido aprender a aprovechar el tiempo libre para descubrir nuevos artistas, libros, películas y series. Y más en un año en el que hemos jugado a videojuegos más que nunca, en el que artistas han publicado más álbumes en unos meses que en toda su carrera musical y en el que las plataformas de streaming nos han sorprendido con alguna que otra serie increíble. Y entre todas esas cosas, en Playztrends nos ha surgido la duda de cuáles habrán sido los descubrimientos de este 2020 de algunos de nuestros iconos. Esta vez, hablamos con el rapero y freestyler, Blon, y nos cuenta su Top 3 de cine, series, libros y música de este año. ¡No te lo pierdas!

El Top 3 de libros

Blon está hecho un auténtico "gallo poeta", pues es autor de los libros "Eternamente" y "Hemisferios". Siempre ha confesado su amor por la literatura y su Top 3 de libros de este año no falla. El primer puesto se lo dedica a "La cronología del agua", de Lidia Yuknavith: "Es un libro poco conocido pero que todo el mundo tiene que leer, es brutal, de lo más crudo y real que he leído nunca", dice Blon. En el segundo lugar no podía elegir solo uno y elige dos obras del mismo autor: "La banda de los niños" y su continuación, "Beso feroz", de Roberto Saviano. Y por último, en el top 3, elige a la obra "Cosmética del enemigo", de la escritora belga Amélie Nothomb. Cuatro novelas que tienes que leer sí o sí y más viniendo de todo un amante de la literatura como Blon.

1. La cronología del agua (Lidia Yuknavitch)

2. La banda de los niños y Beso feroz (Roberto Saviano)

3. Cosmética del enemigo (Amélie Nothomb)