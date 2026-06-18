Ghana - Panamá, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026

Segundo partido del grupo L en esta Copa del Mundo de selecciones disputada en México, Canadá y Estados Unidos. Encuentro que mide a las selecciones de Ghana y Panama en un choque en el que ambos equipos cuentan con empezar con buen pie en esta cita mundialista.

La previa

El conjunto ghanés ha mejorado en los últimos meses tras la llegada de su nuevo entrenador Carlos Queiroz, un viejo conocido de la Liga española y con unas cuantas experiencias en la historia de los mundiales. El portugués no tiene un papel fácil, puesto que el objetivo de los 'Black Stars' en este campeonato de la Copa del Mundo es muy exigente. El conjunto africano se ha marcado un objetivo claro, volver a las fases finales de las eliminatorias como ya hicieron en el Mundial de 2010, donde cayeron a las puertas de las semifinales en un partido agónico contra la Uruguay de Diego Forlán y Luis Suárez.

Pese a unos resultados más modestos que en épocas pasadas, el conjunto africano cuenta con jugadores capaces de hacer sufrir a cualquier selección del campeonato. Es el caso del jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams o del delantero del Manchester City, Antoine Semenyo.

Frente a Ghana y Carlos Queiroz se encuentran Panamá y su entrenador, el hispano-danés Thomas Christiansen. Dirige un equipo que ha mostrado una muy buena versión en la clasificación mundialista. Con un estilo de juego defensivo y estructurado confían en mantener la portería a cero para poder sorprender y conseguir la victoria ante Ghana. Con su lema "Panamá con la sele, Panamá con todo" la roja de Centroamérica busca puntuar contra Ghana para seguir con opciones en un grupo L con grandes equipos y grandes nombres. Es el caso de la Croacia de Luka Modrić y de la Inglaterra de Jude Bellingham. Antes de medirse con los demás rivales del grupo las selecciones de Ghana y de Panamá deben verse las caras hoy en el estadio de Toronto.