Era una mujer de 34 años residente en Bilbao. Tenía dos hijos pequeños. La tarde del jueves fue acuchillada por su expareja, un hombre de 47 años con el que convivía, a pesar de que tenía una orden de alejamiento, según ha confirmado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Tanto la víctima como su expareja tenían antecedentes por violencia de género y violencia doméstica. La Ertzaintza había hecho una valoración del riesgo de la mujer y concluyó que era básico.

El hombre permanece detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Agentes de la policía autónoma vasca están registrando la vivienda donde ocurrieron los hechos, en la calle Marcelino Oreja, en el barrio bilbaíno de Indautxu. El portal de acceso permanece acordonado.

Los hijos de cuatro y seis años estaban en la casa

Fue una mujer que vivía con la víctima la que denunció lo ocurrido. Se acercó en pijama a una comisaría de la Policía Nacional que se encuentra a poca distancia de la vivienda. Varios agentes se dirigieron a la casa, allí encontraron a la mujer herida en una habitación y al presunto agresor con un arma blanca. Los policías inmovilizaron al hombre y llamaron a una ambulancia para que atendiera a la mujer, que presentaba varios cortes profundos en el pecho pero todavía estaba consciente. Finalmente falleció en el hospital de Cruces.

La Policía Nacional trasladó el atestado a la Ertzaintza, que se encargó de la detención del hombre y de su traslado al hospital de Basurto porque presentaba algunas heridas. En el momento de la agresión estaban en la vivienda los hijos de la víctima, un niño y una niña de cuatro y seis años. Quedaron al cuidado de una vecina hasta la llegada de los servicios sociales.

"Respuesta de todos y todas"

El ayuntamiento de Bilbao ha convocado una concentración de condena a las once de la mañana de este viernes en la escalinata de acceso a la casa consistorial. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha asegurado que este asesinato golpea a la familia y golpea en el centro de nuestra sociedad. "Nos afecta a todos y a todas y por tanto la respuesta debe ser de todos y de todas. El silencio no puede instalarse en nuestra sociedad".

En este acto han participado distintos representantes institucionales. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado que este asesinato demuestra "la dificultad que en muchas ocasiones encuentra la sociedad y sus instituciones para garantizar la seguridad y la vida" de las mujeres que sufren violencia machista. Porque la Ertzaintza tenía un seguimiento continuo de la víctima y el hombre tenía una orden de alejamiento que incumplió.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha insistido en que la violencia machista "no es un problema únicamente de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Tenemos que tener un papel activo y un papel de cambio". En términos parecidos se ha pronunciado la Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, quien ha dicho que nadie puede ser neutral. Y después de lo ocurrido, se ha preguntado "¿quién se atreve aún en este país a negar la violencia machista?"

La mujer muerta en Bilbao es la primera asesinada por su pareja o expareja en Euskadi en este año, pero hace el número 50 en el conjunto de España. Son 1.390 mujeres víctimas mortales de la violencia machista desde que hay registros. En 2026, 40 niños y niñas han quedado huérfanos por este motivo. Son 550 desde 2013.

En este último día de campaña electoral, PSE, PNV y Partido Popular han condenado el asesinato de la vecina de Bilbao. EH Bildu ha suspendido todos sus actos políticos de la jornada en señal de protesta.