Creados en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, los X-Men (La Patrulla-X) nunca tuvieron demasiado éxito y en 1969 su serie empezó a publicar reediciones hasta 1975, cuando Marvel relanzó la colección con una nueva alineación de mutantes internacionales en la que solo quedaba Cíclope del equipo original. Ya la que se añadieron personajes como Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno o Coloso. Fue entonces cuando el guionista Chris Claremont y el dibujante John Byrne la convirtieron la serie del momento gracias a aventuras inolvidables como las de El Club Fuego Infernal, Días del Futuro Pasado, la presentación de Alpha Flight o la Saga de Fénix Oscura que terminó con la muerte de Jean Grey sacrificándose para salvar el universo. Sagas que todavía siguen siendo las más recordadas de la colección.

A principios de los ochenta, la serie ya era la más vendida de Marvel, y Claremont y Byrne dos de las estrellas del momento. Pero las diferencias creativas entre el guionista y el dibujante fueron aumentando hasta que Byrne decidió abandonar la serie poco después de la muerte de Jean Grey. Claremont seguiría quince años en La Patrulla-X, cuyo éxito daría lugar a muchas otras colecciones paralelas, como Lobezno o Los Nuevos Mutantes. Mientras que Byrne, también convertido en una estrella, realizaría, como autor completo, su inolvidable etapa en Los 4 Fantásticos y luego se iría a DC a relanzar a Superman con gran éxito.

Pero Byrne acabaría volviendo a Marvel donde ideó un curioso proyecto, La Patrulla X: Los años perdidos (1999-2001) donde narró las aventuras de los mutantes entre el final de la etapa original (La patrulla X n.º 66) y ese relanzamiento que comentábamos al principio (Giant-Size X-Men n.º 1). Una colección que duraría 22 números, hasta que Joe Quesada, entonces editor jefe de Marvel decidió cancelar la colección a pesar de que las ventas no eran malas. Eso supuso la ruptura definitiva de Byrne con Marvel, que no ha vuelto a colaborar con la editorial y que nunca ha vuelto a tener éxitos como los que cosechó en Marvel o DC Cómics.

Viñetas de 'La nueva y diferente Patrulla-X Vol 1' (Panini)

De hecho, Byrne estaba prácticamente retirado y solo se dedicaba a charlar con los fans en su sitio web ByrneRobotics.com. Hasta que uno de esos fans le preguntó si se sentía cómodo haciendo bocetos a lápiz para que los entintara otra persona. Entonces hizo una página de prueba, solo por diversión, y acabó dibujando a lápiz más de 30 números que decidió subir gratis a esa página y que iba comentando con sus fans. Al ser un trabajo gratuito Marvel no podía reclamarle nada, ya que Byrne no sacaba ningún beneficio.

Enseguida, los nuevos responsables de Marvel se interesaron por publicar esas nuevas aventuras de La Patrulla-X realizadas por Byrne, pero este sigue sin haberles perdonado y se negó. Hasta que llegaron a un acuerdo para que la serie fuera publicada por el sello ComicArts de Abrams, como parte de la oferta de Marvel Arts. Eso ha permitido que la serie también se publique en España en tres tomos que saldrán a razón de uno por año (1926,1927 y 1928). Y Panini ya ha sacado el primero: La nueva y diferente Patrulla-X Vol. 1.

Viñetas de 'La nueva y diferente Patrulla-X Vol 1' (Panini)

"Decíamos ayer..."

Parafraseando a Fray Luis de León, al retomar sus clases en la Universidad de Salamanca tras años de prisión por orden de la Inquisición, Byrne decidió empezar la serie imaginando que esos 40 años de aventuras (entre 1980 y 2019) no habían pasado y que Jean Grey no había muerto tras convertirse en Fénix, sino que habían logrado separarlas, aunque en el proceso la mente de Jean había quedado tan dañada que tenía la mentalidad de una niña de 5 años. Aunque, como veremos enseguida, sus poderes Mentales seguían ahí.

Al comienzo del volumen, la saga de Fénix Oscura ha terminado y Cíclope, Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno y el Profesor X justo cuando vuelven a la tierra. A partir de ahí les esperan nuevas aventuras con un sabor muy clásico y algunos de los villanos más veteranos del grupo, ya que se enfrentan a Los Centinelas, Magneto, Saurón... Además, la Patrulla-X contará con la ayuda de otros supergrupos de los que también se ocupó Byrne en sus años dorados, como Los Vengadores y, por supuesto, sus amados Cuatro Fantásticos.

Y es que este es un tebeo que parece hecho por un fan. Por eso Byrne reconoce que "Me he divertido más con este proyecto que con prácticamente cualquier otro en el que haya trabajado en mis más de cincuenta años en la industria".

Páginas de 'La nueva y diferente Patrulla-X Vol 1' (Panini)

Byrne no da respiro al lector

Hay que reconocer que ni el guion ni el dibujo está a la altura de las grandes obras de Byrne, pero también que son mucho mejores que la mayoría de los tebeos de superhéroes que se publican ahora mismo.

Y es que Byrne parece empeñado en no dar un respiro al lector, con amenazas constantes, lo que hace que los cómics sean muy entretenidos pero, a la vez, que se eche en falta esa caracterización de personajes por la que brilló en títulos como Los Cuatro Fantásticos y Superman.

Además, el protagonismo recae en un Cíclope que parece infalible en todas sus decisiones, lo que nos parece muy bien porque estos últimos años ha estado bastante denostado y es el pilar de los X-Men. Pero, a la vez, el resto de los personajes parecen un tanto desdibujados, sobre todo Lobezno, al que Byrne salvó y engrandeció cuando Claremont quería sacrificarlo y que aquí solo hace que recibir golpes en cada pelea, a las que se lanza sin pesar.

Kitty Pride es el otro personaje más beneficiado mientras que Tormenta, Rondador Nocturno o Coloso están un poco desperdiciados. Y Magneto también pierde un poco de fuelle. Pero, como decimos, ya quisieran ser los cómics actuales tan divertidos y frenéticos como esta Nueva y diferente Patrulla-X.

Página de 'La nueva y diferente Patrulla-X Vol 1' (Panini)

Byrne acabó cansándose de hacer una página diaria, que era el reto que se había puesto, y terminó dejando la serie. Pero cuando surgió la posibilidad de publicar esta historia la reelaboró y retocó. E incluso dibujó nuevas historias para que la serie tuviera un final coherente.

Por cierto, que el entintado es del propio Byrne y Paul Wills, ya que originalmente Byrne solo publicó los cómics a lápiz en su blog.

Algunos dirán que Byrne, que ahora tiene 76 años, realizó estos cómics simplemente por ego, por haber tenido que dejar la serie en el momento en el que despegaba, pero los que lleguen sin prejuicios a este tomo recuperarán parte de esa magia que tenían los cómics de Marvel de los años ochenta, entre ellos los del propio Byrne. Yo, desde luego, estoy deseando leer los siguientes volúmenes.

Destacar la estupenda edición de Panini que incluye un prólogo del propio Byrne.

La traducción es de Santiago García.