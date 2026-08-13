'Alpha Flight de Bill Mantlo', las aventuras de los superhéroes canadienses de Marvel tras la marcha de John Byrne

Panini y SD Distribuciones publican, en dos volúmenes, Alpha Flight de Bill Mantlo, la interesante etapa del primer grupo de superhéroes canadienses de Marvel que siguió a la fundacional de John Byrne (Patrulla X, Los 4 Fantásticos). En este primer volumen, ya disponible, tenemos los episodios dibujados por un joven Mike Mignola recién llegado a Marvel y al que aún faltaban varios años para crear a su personaje más popular: Hellboy.

Unos cómics muy interesantes y que nos permiten rescatar a uno de los grupos más interesantes de Marvel y que, salvo esta etapa y la de Byrne, no ha tenido demasiada suerte con sus autores.

Este primer volumen contiene los números 30 a 50 de la colección, más el número 28 de Marvel Fanfare, que permanecía inédito en nuestro país, y el número 272 de Los Vengadores, que pertenece al crossover Atlantis ataca, en el que participan los canadienses. Y, además de Mignola, destacan los dibujos de grandes artistas como John Bodganove, Sal Buscema, David Ross, Ken stacy y June Brigman.

Unos números que, por cierto, no se reeditaban en España desde su publicación original, en tiempos de la editorial Forum, hace 40 años.

Página de 'Alpha Flight' (Marvel)

El origen de Alpha Flight: Lobezno Pero para saber de dónde sale Alpha Flight tenemos que retroceder hasta los míticos The Incredible Hulk 180-182 (1974), donde el gigante verde aterrizaba en Canadá y un misterioso Departamento H enviaba a Lobezno a pararlo, en la que sería la primera aparición del personaje. Cuando se relanzó la colección de La Patrulla X se decidió que sus miembros fueran de todo el mundo y entre ellos estaba Lobezno. Su salvajismo no terminaba de convencer al guionista, Chris Claremont, pero enseguida se convirtió en el personaje favorito del dibujante, John Byrne (que vivía en Canadá). Así que Byrne creó a Alpha Flight, un supergrupo que trabajaba para el gobierno canadiense y del que Lobezno había escapado. Sus miembros eran Vindicador (un militar sin poderes pero con un poderoso traje de combate), Sasquatch (un científico que se convertía en un monstruo), Shaman (un poderoso chamán indio), Ave Nevada (una semidiosa que podía convertirse en cualquier animal de Canadá), Estrella del Norte y Aurora (dos gemelos con poderes (supervelocidad, vuelo y rayos de luz). Página de 'Alpha Flight' (Marvel) Sus escasas apariciones en La Patrulla X fueron muy aplaudidas, pero no fue hasta que Byrne se fue de la colección (por sus roces con Claremont) y triunfó con su versión de Los 4 fantásticos, cuando le dejaron dedicar una colección a Alpha Fligth. Una de las más originales de los 80 ya que los miembros casi siempre vivían sus misiones en solitario, hubo un cómic con una batalla en una tormenta de nieve (en el que las viñetas estaban en blanco y solo veíamos los bocadillos con los diálogos) y en el número 12 Byrne se atrevió a matar al protagonista, Vindicador (Guardián), al que sustituiría su esposa. Cuando llevaba 29 números, pasó una cosa curiosa, Byrne decidió cambiar la colección de Alpha Flight por la de Hulk, que en aquel momento escribía Bill Mantlo. Así que los equipos se intercambiaron y Mantlo y el joven dibujante Mike Mignola se ocuparon de Alpha Flight a partir del número 30, con el que comienza este tomo. Byrne tenía grandes planes para Hulk y en apenas seis números separó a Hulk y a Banner y celebró la boda de este último con Betty Ross. Pero Byrne dibujó un número compuesto solo de splash pages (dibujos a página completa), lo que provocó una pelea con su editor y la marcha del dibujante a DC Comics donde triunfaría con Superman. pero eso es otra historia. Lo curioso es que ese número se acabaría publicando en Marvel Fanfare. Página de 'Alpha Flight' (Marvel)