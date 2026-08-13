'Alpha Flight de Bill Mantlo', las aventuras de los superhéroes canadienses de Marvel tras la marcha de John Byrne
- Se publica la etapa del guionista, con dibujantes como Mike Mignola y Jim Lee
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Panini y SD Distribuciones publican, en dos volúmenes, Alpha Flight de Bill Mantlo, la interesante etapa del primer grupo de superhéroes canadienses de Marvel que siguió a la fundacional de John Byrne (Patrulla X, Los 4 Fantásticos). En este primer volumen, ya disponible, tenemos los episodios dibujados por un joven Mike Mignola recién llegado a Marvel y al que aún faltaban varios años para crear a su personaje más popular: Hellboy.
Unos cómics muy interesantes y que nos permiten rescatar a uno de los grupos más interesantes de Marvel y que, salvo esta etapa y la de Byrne, no ha tenido demasiada suerte con sus autores.
Este primer volumen contiene los números 30 a 50 de la colección, más el número 28 de Marvel Fanfare, que permanecía inédito en nuestro país, y el número 272 de Los Vengadores, que pertenece al crossover Atlantis ataca, en el que participan los canadienses. Y, además de Mignola, destacan los dibujos de grandes artistas como John Bodganove, Sal Buscema, David Ross, Ken stacy y June Brigman.
Unos números que, por cierto, no se reeditaban en España desde su publicación original, en tiempos de la editorial Forum, hace 40 años.
El origen de Alpha Flight: Lobezno
Pero para saber de dónde sale Alpha Flight tenemos que retroceder hasta los míticos The Incredible Hulk 180-182 (1974), donde el gigante verde aterrizaba en Canadá y un misterioso Departamento H enviaba a Lobezno a pararlo, en la que sería la primera aparición del personaje.
Cuando se relanzó la colección de La Patrulla X se decidió que sus miembros fueran de todo el mundo y entre ellos estaba Lobezno. Su salvajismo no terminaba de convencer al guionista, Chris Claremont, pero enseguida se convirtió en el personaje favorito del dibujante, John Byrne (que vivía en Canadá). Así que Byrne creó a Alpha Flight, un supergrupo que trabajaba para el gobierno canadiense y del que Lobezno había escapado.
Sus miembros eran Vindicador (un militar sin poderes pero con un poderoso traje de combate), Sasquatch (un científico que se convertía en un monstruo), Shaman (un poderoso chamán indio), Ave Nevada (una semidiosa que podía convertirse en cualquier animal de Canadá), Estrella del Norte y Aurora (dos gemelos con poderes (supervelocidad, vuelo y rayos de luz).
Sus escasas apariciones en La Patrulla X fueron muy aplaudidas, pero no fue hasta que Byrne se fue de la colección (por sus roces con Claremont) y triunfó con su versión de Los 4 fantásticos, cuando le dejaron dedicar una colección a Alpha Fligth. Una de las más originales de los 80 ya que los miembros casi siempre vivían sus misiones en solitario, hubo un cómic con una batalla en una tormenta de nieve (en el que las viñetas estaban en blanco y solo veíamos los bocadillos con los diálogos) y en el número 12 Byrne se atrevió a matar al protagonista, Vindicador (Guardián), al que sustituiría su esposa.
Cuando llevaba 29 números, pasó una cosa curiosa, Byrne decidió cambiar la colección de Alpha Flight por la de Hulk, que en aquel momento escribía Bill Mantlo. Así que los equipos se intercambiaron y Mantlo y el joven dibujante Mike Mignola se ocuparon de Alpha Flight a partir del número 30, con el que comienza este tomo.
Byrne tenía grandes planes para Hulk y en apenas seis números separó a Hulk y a Banner y celebró la boda de este último con Betty Ross. Pero Byrne dibujó un número compuesto solo de splash pages (dibujos a página completa), lo que provocó una pelea con su editor y la marcha del dibujante a DC Comics donde triunfaría con Superman. pero eso es otra historia. Lo curioso es que ese número se acabaría publicando en Marvel Fanfare.
'Alpha Fligth' de Bill Mantlo y Mike Mignola
Lo primero que hizo Bill Mantlo, un excelente guionista (Micronautas, Rom), fue tratar a Alpha Fligth como un grupo de verdad, al estilo de Los Vengadores, olvidándose de que cada uno viviera sus aventuras en solitario, como le gustaba a Byrne. Por eso les buscó un cuartel general, la Mansión Alpha, que estaba ubicada en la Isla Tamarindo (en la costa de Columbia Británica, Canadá).
Y luego fomentó la interacción entre los personajes, entre los que destacaba la nueva lider del grupo, Heather MacNeil Hudson, la viuda de Guardián, que se enfundaba el traje de su esposo y tenía que demostrar (a sí misma y a los demás) que estaba capacitada para el puesto. Sobre todo, porque tenía que afrontar la muerte de otro de los miembros del grupo, Walter Langkowski, alias Sasquatch.
Mantlo, sobre todo en esta primera etapa, escribió historias en las que fue indagando en la personalidad de los miembros del grupo y en las que no faltó alguna que otra visita de Lobezno (para entrenar a Heather y en la que el guionista nos comentaba de donde viene esa relación tan estrecha del matrimonio Hudson con Lobezno). Además de crear a nuevos componente para el grupo y también a nuevos e interesantes villanos de los que preferimos no adelantaros nada. Historias que, en general, tenían un carácter más oscuro (e incuso terrorífico) que las de Byrne.
Destacar, como decimos, los dibujos de Mike Mignola, aunque estaban tapados por un entintador con demasiada personalidad y un gusto excesivo por lo barroco, como Gerry Talaoc.
Pero es una etapa que merece mucho la pena y que, como decimos, no se publicaba en España desde hace 40 años. Así que esperamos con interés el segundo volumen, con el que se completará la etapa, y que incluirá los cómics dibujados por otra futura estrella, Jim Lee.