En 2021 el director Alejo Moreno (Diana) cuestionó el funcionamiento de la Agencia Tributaria en el documental Hechos probados, al que seguiría la serie documental El juego del fraude. Y ahora cierra su trilogía sobre Hacienda con La mafia dentro, que se centra en la campaña que el despacho internacional de abogados Amsterdam & Partners ha lanzado contra la Agencia Tributaria, a la que calificó de "Carteristas Fiscales" en dos enormes anuncios publicitarios en los que también aseguraban que "Hacienda no te renta". Lo que provocó que la institución llegase a calificar a Robert Amsterdam de "enemigo de España".

Esa campaña llevó a Alejo a querer hacer este nuevo documental: "Me llamó mucho la atención la contundencia de ese mensaje de Robert, cómo se expresa y cómo ha mandado a la sociedad este mensaje inédito en España. Porque ha habido gente que ha criticado la Agencia Tributaria, gente importante además, pero siempre dentro de un contexto, por decirlo así, normativo. Por eso, cuando vi llegar a alguien tan disruptivo, con un mensaje y una táctica de diálogo tan brutal, tan franca, me llamó mucho la atención. Y, sobre todo, me sorprendió la respuesta de la Agencia tributaria, porque hasta entonces nunca había respondido aunque había recibido críticas de gente muy importante. Así que me pregunté qué fibra había tocado Robert. Y cuando le conocí me encontré con un personaje fascinante que te atrapa. Y decidí seguirlo en su campaña".

Fotograma del documental 'La mafia dentro'

Preguntamos a Robert por qué cree que la Agencia Tributaria española vulnera los derechos humanos. "No existe justificación alguna para los incentivos o bonificaciones a los Inspectores de Hacienda. El Gobierno y el Congreso reconocen su existencia y esto es inadmisible bajo el Estado de derecho. En segundo lugar, en España tiene el sistema de "pagar para poder recurrir": primero pagas y luego presentas el recurso. Esto también es incompatible con el Estado de derecho. Vulneran el Convenio Europeo, la presunción de inocencia y el debido proceso. La Agencia Tributaria no actúa conforme a la ley ni a la Constitución española. Toda persona tiene derecho a recurrir sin necesidad de desembolsar el dinero previamente. Es más, los propios inspectores de Hacienda españoles han denunciado que el organismo está bajo control político y que las inspecciones se llevan a cabo en función de intereses políticos. Esto es absolutamente inaceptable, viola el derecho internacional y el Estado de derecho. Ningún país debería compartir información fiscal con España mientras la Agencia Tributaria utilice sus facultades para atacar a personas por motivos políticos o como represalia".

Además, Robert considera que un ciudadano común no tiene forma de enfrentarse legalmente a la Agencia Tributaria: "Está completamente indefenso. Y, sinceramente, lo que esto pone de manifiesto es que la Agencia Tributaria tiene como objetivo al ciudadano de a pie. A mi despacho han acudido dos mil personas en situaciones precarias, con cartas de la Agencia; hay casos de suicidios, pérdida de viviendas, de explotaciones agrícolas, de vehículos, de ahorros... No saben qué hacer. No pueden permitirse pagar a un abogado. Y la Agencia Tributaria les arrebata hasta el dinero destinado a la alimentación de sus hijos. Lo que he visto en España me parte el corazón".

"Vivimos en un país que da miedo"

Preguntamos a Alejo cómo encaja este nuevo documental en esa trilogía sobre Hacienda: "Hechos probados partía de una investigación mía, que duró muchos años y durante la que fui aprendiendo poco a poco, por eso tenía la estructura de un thriller. El segundo, El juego del fraude, era un apéndice de aquella obra porque conocía un caso que me llamó mucho la atención y que abría un camino diferente, que era preguntarse si la administración estaba prevaricando como institución. Y en La mafia dentro, se me presentó la oportunidad de hacer una cosa muy distinta, de ser el observador de las reacciones que Robert obtenía otro en su proceso de denuncia. Por eso es un ensayo, ya no tengo que hacer una investigación y presentar mis conclusiones, sino que aquí soy libre para mandar un mensaje directo. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero esto es lo que yo pienso".

Pero.. ¿Cuál es ese mensaje? "El mensaje es que vivimos en un país que da miedo, que las instituciones no están sometidas a un control ciudadano y que y que el ciudadano español tiene que tiene que preguntarse por qué es así -contesta Alejo-. Cunado uso ese título de la mafia, no estoy hablando de la Agencia Tributaria, realmente estoy hablando de cómo nosotros mismos aceptamos como bueno un comportamiento que no es el correcto. Eso quiere decir que la mafia está detrás de alguna manera. Por eso tenemos que preguntarnos por qué nos parece correcto lo que hacen las instituciones. Porque si una institución comete una tropelía y no nos quejamos o no se abre un debate nacional, de alguna manera lo estamos validando".

En cuanto a si está de acuerdo con que el comportamiento de Agencia Tributaria puede vulnerar los derechos humanos, como asegura Robert, Alejo nos comenta: "Como ya veíamos en Hechos probados, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos se crea para defender a los ciudadanos del abuso de los Estados. Es la primera vez en la historia que los Estados reconocen la enorme fuerza que pueden ejercer sobre los ciudadanos. Y en el caso de la Agencia Tributaria, no respetar la presunción de inocencia, el tener una prevalencia y que no haya equidad de armas, por supuesto que es una violación de derechos humanos. Lo que pasa es que, cuando hablamos de derechos humanos, pensamos en lo más llamativo, como el hambre en África, pero esto no deja de ser una violación de derechos humanos, porque el tener un juicio justo está dentro de la Carta de Derechos Humanos".

Fotograma del documental 'La mafia dentro'

"La Agencia Tributaria española se sustenta en el miedo"

Robert insiste en que uno de los principales problemas es esos bonus que cobran los Inspectores de Hacienda por denunciar a supuestos defraudadores: "Si, esas bonificaciones forman parte de una estructura profundamente corrupta. Al estar vinculadas a la recaudación obtenida tras las reclamaciones se incentiva la imposición de grandes liquidaciones. Además, al obligar a los contribuyentes a pagar esas cuantiosas sumas por adelantado, se les somete a una situación que, en inglés, llamaríamos "extorsión": no les queda otra opción, no pueden hacer nada más que pagar. Es algo que escucho constantemente. Y esto es un delito; ningún gobierno debería tratar así a sus ciudadanos. Por dondequiera que voy, se me acercan jóvenes españoles pidiéndome ayuda, porque se ven obligados a marcharse de España. Todos conocen la situación con Hacienda y dicen que deben irse del país porque les resulta imposible desarrollar sus empresas aquí. Me parece increíble que un país tan hermoso, adoro España, sufra bajo un sistema de este tipo".

"Ese sistema de bonus para mí es feísimo -añade Alejo-. Me parece raro que se oculte todo el rato y que la Agencia Tributaria no dé explicaciones claras sobre como funciona. Incluso se escabulle de explicarlo cuando se lo pide un tribunal. Si no hay ningún problema... ¿Por qué no lo explicas de forma que se entienda?. Además, ha habido casos en los que algún inspector en un famoso blog ha dejado caer que dentro de la propia Agencia Tributaria no hay posibilidad de autocrítica, ya que si la haces te pueden rebajar o incluso quitar ese bonus. Lo que está claro es que hay un reparto que decide el jefe del departamento. Y eso me parece un método de presión, porque esos jefes a su vez están colocados por otros jefes que ya no son funcionarios que estén en esa posición por escala natural, sino que son elegidos políticamente. Todo ese sistema puede ser una vía de canalización de presión política".

"La Agencia Tributaria española se sustenta en el miedo -añade Robert-. Yo trabajo en algunos de los peores países; de hecho, tengo prohibida la entrada en siete u ocho países. Luché contra Chávez en Venezuela. He luchado contra Rusia. Fui detenido en Moscú por el señor Putin. Pero el miedo que genera la Agencia Tributaria española no lo he visto en ninguna otra parte. Los abogados ni siquiera quieren hablar conmigo; tienen tanto miedo de que Hacienda se entere de que me conocen... ¡Es increíble!".

Fotograma del documental 'La mafia dentro'

¿Qué pasa con los impuestos en otros países?

Preguntamos a Robert cómo funciona esa recaudación de impuestos en otros países como Estados Unidos o Inglaterra: "Por ejemplo, si yo fuera un ciudadano estadounidense con problemas fiscales, no tendría que pagar los impuestos hasta que se agotaran todas las vías de recurso, lo cual puede llevar años. Durante ese tiempo, puedo disponer de mi dinero, incluso invertirlo, para costear la defensa legal frente al IRS (la agencia tributaria estadounidense). En cambio, en España, te quedas en la ruina de inmediato. Te quedas sin fondos para abogados, sin dinero para nada".

"Otra cuestión -añade-, es que, dondequiera que voy en España, la gente me comenta en privado que Hacienda provoca la quiebra de empresas constantemente. En Estados Unidos o en el Reino Unido, la administración tributaria se pone en contacto contigo y te pregunta: "¿Tiene algún problema? ¿Cómo podemos ayudarle?". No buscan paralizar tu actividad, porque saben que las empresas generan empleo, ingresos y, en última instancia, impuestos. En España, a Hacienda le encanta cerrar negocios. Nunca he visto un país así, donde la agencia tributaria destruye empresas porque está desesperada por conseguir efectivo".

"Si analizas la carga económica, si observas los costes de cumplimiento normativo en España... España es una de las economías con peor desempeño en lo que respecta a los costes que deben asumir las pequeñas y medianas empresas para cumplir con la normativa. Están asfixiadas. Creo que cumplir con la normativa en España es cinco veces más difícil que en Suecia, país que, de por sí, ya tiene un sistema complejo. No hay comparación posible con lo mal que funcionan las cosas en España", añade Robert.

"Cuando tú tienes a la gente sometida a un control tan férreo -puntualiza Alejo-, cuando tienes que pagar a asesores debido a la complejidad normativa y legislativa que ha alcanzado el sistema, cuando ya no puedes hacer tú solo las cosas, el sistema no funciona. En Inglaterra te llaman por teléfono para darte la oportunidad de solucionar tus errores, pero aquí esperan a que pase un tiempo para imponerte una sanción. Lo que pasa aquí me parece muy desleal y creo que hace mucho daño a las pequeñas y medianas empresas. Y nos coloca a todos en la posición del pícaro, presupone que todos somos unos defraudadores. Si el sistema es tan complejo y con tantas normas al final es imposible no saltárselas. las grandes empresas pueden hacer pactos con Hacienda, pero la persona que tiene un pequeño negocio con tres empleados está indefenso".

Fotograma del documental 'La mafia dentro'

"Estamos en un momento previo al autoritarismo total"

Alejo Moreno es cineasta (además de haber trabajado durante dos décadas en Días de Cine) y se nota que el documental está muy cuidado a nivel visual: "Me inspiro en el cine francés de los 60 y 70, sobre todo en Chris Marker.Gatos encaramados (2004) es una de mis películas favoritas. De hecho, la voz en off de esta película, que es como un narrador británico sardónico, la he calcado de la de Marker. Y me encanta su manera de utilizar cualquier tipo de material que le sirva para construir el relato. Algo que también pasa en mi película. Como Maker yo no te digo que lo que cuente sea la verdad absoluta, pero si es mi verdad. intento ser honesto y no hacer lo que otros muchos en el cine contemporáneo, donde todo el mundo habla de objetividad y dice que no tiene un punto de vista. Eso es una falsedad, porque tu forma de dirigir, de montar, ya dirige al espectador a donde quieres que vaya".

"Por eso dejo muy claro que La mafia dentro es un "ensayo documental" que pretende una reacción y una reflexión en el público -añade-.

Estos tres documentales forman parte de un proyecto más amplio que Alejo Moreno ha bautizado como Proyecto Weimar. "Lo llamo así porque para mí podemos estar en un momento previo al autoritarismo total. Porque la República de Weimar no funcionaba bien, no era una democracia saneada, y debido a eso se crearon las condiciones para que surgiera lo que surgió (el nazismo). Y es que se legisla a golpe de decreto y eso está rompiendo las reglas naturales de la democracia, como el debate parlamentario. Por supuesto, no estamos en el mismo momento histórico, pero hay que analizar los abusos del poder. Porque si no hacemos un análisis serio o maduro de lo que está pasando, de las cosas que notamos que no están bien, nos vamos a ir a justificaciones más facilonas como es echar la culpa a los emigrantes o señalar a los otros como los malos".

"Pero los problemas actuales son bastante más complejos, porque la sociedad se ha complejizado muchísimo -continúa-. Por eso, con este proyecto intento desvelar esos problemas en su raíz. No me interesa tanto denunciar a un partido político concreto, sino el mal funcionamiento de las instituciones. Por eso estoy trabajando en otro documental que se llama Yo acuso,que analiza la enorme fuerza que tiene el sistema de retirada de tutela de los servicios sociales. Esos servicios sociales que, como la Agencia Tributaria, son mitos de intocables, anatemas de la sociedad del bienestar. Creo que, precisamente porque son mitos, hay que someterlos a juicio. Porque si no, damos por sentado que todo funciona estupendamente bien y nadie presta atención a lo que funciona mal".

Después de estrenarse en Londres, Nueva York, Zúrich y Ámsterdam, La mafia dentro llegará muy pronto a los cines españoles.