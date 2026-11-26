Un buc amb 7.000 tones de combustible naufraga a Eivissa
- El Med Emre feia la ruta entre Algesires i Barcelona i està completament bolcat a 19 milles d'Eivissa
- Un tripulant ha mort i vuit més han resultat ferits
Mor un mariner en el naufragi d'un buc carregat amb 7.000 tones de combustible a 19 milles de la costa d'Eivissa. El Med Emre no s'ha enfonsat però està completament bolcat, amb la quilla cap amunt, segons ha comprovat Salvament Marítim.
El vaixell feia la ruta entre Algesires i Barcelona i s'ha accidentat de vespre. Sis tripulants més estan ferits, fora de perill. De moment, no han vist senyals de vessament però totes les alarmes estan enceses. Creix la preocupació per on pot acabar el fuel d'aviació que transportava el Med Emre, un buc mercant de bandera de Malta.
Enginyers navals i pescadors diuen que si no es buida la càrrega que conté, hi ha perill que arribi fins a la costa d'Eivissa i de Mallorca. La coordinació del dispositiu posterior al naufragi s'està fent des de Capitania Marítima de València, amb el vicepresident del Govern, Carlos Cuerpo. A les Illes el Cecopi en fa seguiment des de la matinada.
El Med Emre anava d'Algesires a Barcelona quan, a les 10 i mitja del vespre, envia una crida d'auxili MAYDAY. Pateix una entrada d'aigua i, a mitjanit, bolca amb la quilla cap amunt... Ubicació actual: 30 quilòmetres al nord-oest d'Eivissa.
A bord, 17 tripulants. Un ha mort: 46 anys, nacionalitat turca. La resta són rescatats. La majoria, de nacionalitat índia, són traslladats en helicòpter a hospitals de València i Eivissa. Presenten hipotèrmia i ferides obertes.
Ara la preocupació són el 1.200.000 litres de combustible que carrega el Med Emre en els 120 metres d'eslora. Hi ha activats els plans estatal i autonòmic per risc de vessaments. Un avió de Seguretat Marítima i el vaixell Clara Campoamor, especialitzat en control de contaminació marina, vigilen la zona.
Capitania Marítima de València i els armadors són els responsables de buidar ara els dipòsits del vaixell. Entitats ecologistes es mostren preocupats.
El combustible és tipus lleuger, gasoil per aviació, que s'evapora ràpidament, però també es barreja més fàcilment amb la mar. I podria afectar: posidònia i fauna i, després, pesca, dessaladores o platges.