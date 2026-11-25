El lunes 22 de enero de 1979, a las seis de la tarde, se emitió el primer Flor de Pasión, y Juan de Pablos pinchó en vinilo una canción que luego le sirvió de balsa ante el tremebundo oleaje de la existencia, de la que luego hablaremos, y el Attends ou va-t-en, en la versión de La gran orquesta de Paul Mauriat y que haría de sintonía de su programa en Radio 3. Una pieza, esta última, que intensifica la emoción del ser y estar en el mundo, en donde el locutor decía aquello de: "Hola, esto es Flor de Pasión. Esta vez a los controles está… Os habla encantado, Juan de Pablos".

Jubilado desde 2019, la melodía pop perdió en las ondas a su gran paladín, caballero blanco de la orden de los melómanos que difunden la beldad en lugar de ejercer la tan divertida a veces sacristía del veneno y el elitismo. Además de una desprejuiciada luz ante las maquetas que le llegaban y que estudiaba con igual curiosidad que los grandes lanzamientos. O sea, el amor. Y ahora acaba de lanzarse un libro, trabajo de Eduardo Bravo con largas charlas durante meses en horarios intempestivos con el héroe popero, su biografía, y que publica Libros Walden. Y del que aquí nos habla ahora, encantados nosotros, el propio Juan de Pablos.

Pregunta: Flor de Pasión, vaya nombre. Es por una canción de Stoneground... Imposible sintetizar mejor lo que representó su programa.

Respuesta: Sí. Además, para los argentinos, flor de pasión es ser muy aficionado, sentir pasión pasión por algo, casi obsesión. Una adicción muy fuerte, un amor muy fuerte por algo, por un oficio o lo que sea. En verdad estaba apremiado por las circunstancias para buscar un nombre. Y aparte había otra canción que me gusta mucho, que era la adaptación de Fur Elise de Beethoven que era de un grupo vocal de los 50 que se llamaban Los Fraternité Brothers, y que se titulaba también Flor de Pasión. Nada, estaba predestinado. Quizá las cosas salen así cuando van a toda prisa, es la suerte.

P: ¿Se pincha programas suyos de vez en cuando?

R: Sí, alguna vez. El que hice a mi madre cuando se murió. Ese sí. Alguno más de monográficos para no perder el hilo o retomar la historia. El que le dediqué a la música surf, por ejemplo, que hice varios capítulos.

P: ¿Echa de menos hacer radio?

R: Claro, me ha marcado. La verdad es que seguía soñando que hacía programas de radio. Aunque era un sueño parecido siempre, que estaba en blanco y tenía que ir a hacer el programa y estaba en el centro de Madrid y "cómo llego ahora, que se me echan las ocho" y todo ese frenesí y vértigo del "No voy a llegar, no voy a llegar". Me marcaba mucho eso de estar a tiempo en el programa porque a veces estaba muy lejos y había que coger dos autobuses o metro y autobús.

P: Es un gran amante de las recoleterías, que son canciones ocultas, poco transitadas, joyas desaparecidas o discretas pero con su encanto. ¿Por qué tiene querencia por este tipo de material?

R: La década de los 60 fue muy importante para mí. Esas canciones tienen una cierta gracia sin ser descacharrantes, no tienes que reírte a carcajadas pero sonreír, desde luego. Eso predomina mucho en esa época. Hay una que se llama Me haces reír y luego dice “me haces feliz”, de France Gall, pues esa canción es una recoletería y hay risas muy bonitas y celestiales. Esta chica tenía una voz prodigiosa, muy inocente, la utilicé muchísimo y para mí definía la recoletería por excelencia.

P: ¿Sentía tener algún tipo de misión para rescatar, preservar y difundir esa belleza recoleta?

R: Si, es un acierto eso que has dicho. Ese era mi mayor empeño. Descubrir cosas de antaño y que me retrotraían a esa época feliz en los años 60 y 50. Había canciones muy evidentes pero había multitud de canciones. Antes cuando comprabas un disco de 7 pulgadas con cuatro canciones… O luego los singles con dos que siempre era más fácil acertar porque la cara A siempre era interesante. En los 60, hay un porrón de canciones que aún tengo que descubrir. Era un empeño y era una forma de seguir viviendo, de alguna manera: buscador de canciones de antaño.

P: Fue el primero en escribir sobre las Vainica Doble, el primero que pinchó en Madrid a Los Ramones, apoyó a Hombres G cuando no eran muy conocidos al igual que a Carolina Durante…

R: Para mí descubrir cosas es muy importante y muy satisfactorio. En la radio musical, las primicias son muy importantes. Y en los 60, 70 y 80, estrenar era un gol. Y estrenar cosas del mercado anglosajón eso sí era una condecoración, tener esa posibilidad de dinero para importar… Porque había que esperar hasta la edición española y a veces eran meses. Entonces, que tuvieras la oportunidad de mandar un giro postal a la exportadora allí en Londres o en Nueva York o donde fuera, y te mandaban el disco... Había compañeros que lo compraban varias veces porque tenías que adelantarte y a ver si te llegaba antes. Era obsesivo. Eso sucedía también con con los artistas españoles en los 80, por ejemplo estrenar a Alaska y Los Pegamoides, Los Secretos o Mamá. Como a lo mejor fue en los 70 estrenar lo de Genesis, Yes o Jethro Tull. Pero yo ahí no competía. Con Los Ramones tuve la suerte de descubrirlos ya al final del verano de 1976. Los oí en casa de Rafa Abitbol, que entonces no tenía programa de radio. Estuvo la segunda mitad de 1976 sin tener programa. Entonces me acuerdo que era en noviembre, hace 50 años se cumple ahora, e hice un viaje con él a Londres a comprar discos. Nos recorrimos todas las tiendas. Estuvimos días sin parar, sin levantar cabeza. Y entonces yo, que estaba tan obsesionado con los Ramones, compré el primer LP y al llegar a Madrid enseguida lo puse. Entonces estaba en Radio Popular Frecuencia Modulada. Y también puse a Jonathan Richman con Los Modern Lovers, que eran una luminaria entonces. Y a Vainica, por supuesto, las conocí casi cuando no habían formado el grupo. Estaban Carmen Santonja y Gloria Van Aerssen, que hacían las producciones de Jaime de Armiñán, el director de cine, que tenía muchas series de televisión. Las doce caras de Eva, Las doce caras de Juan, Refranes… Y recuerdo que las cancioncillas, al principio y al final, eran de Carmen y Gloria. Yo estaba muy obsesionado con ellas. Me embrujaban. Hasta que al final, por fin, en 1970 pues me enteré que había disco y salió en la primavera de ese año. Yo estaba ahí al acecho y, prácticamente recién editado, lo encontré en una tienda de viejo, que se llamaba La Bolsa del Disco. Entonces colaboraba en Radio Madrid, en la Cadena Ser, que quedaba en Gran Vía, al lado del cine Capitol. Y ahí encontré un promo de Rafael Revert de Radio Madrid con el single de Vainica Doble que tenía La bruja y Un metro cuadrado. Por cinco duros lo compré, y me puse como loco. También estaba en El Musical, que salía semanalmente, y con mi amigo Aurelio González, que en paz descanse, pues teníamos una sección fija llamada Status Optimus y destacaba discos. Crítica musical, polémicas y todo, estábamos en el ajo. Era mayo de 1970 y me puse incluso polemista: "A estas no les hace nadie ni puto caso". Era una reivindicación y estaba conmovido porque todas mis ilusiones se cumplieron porque el nivel de calidad era máximo. Para mí fue un antes y un después. La discografía de Vainica Doble es asombrosa. Es lo más importante de la música pop en castellano. Es difícil superarlas. Son imbatibles, a mi modo de entender. Tienen una magia… Y Carolina Durante fue por casualidad, porque Luis, el chico que llevaba lo de Sonido Muchacho, que ahora está de jefazo en Universal, menudo carrerón, entonces tenía el sello pequeñito, que aún lo tiene, y dejaba los singles en las mesas de las redacciones. Y con Carolina Durante tenía mucho interés. Entonces lo oí y me gustó porque se parecían a Los Nikis, y lo ponía a diario. Fue antes de su gran hit Cayetano, la que yo ponía era La noche de los muertos vivientes. Es una temática clásica del punk-pop, siempre algo sobre los muertos vivientes, como hacían Los Nikis de Muerte en el museo de cera. Me gustaban. Tampoco creo que sirviera de mucho, pero el siguiente single les puso en la estratosfera, así son las cosas. Es algo accidental. Si tengo el disco de promoción y me gusta mucho lo pongo en seguida. Con las maquetas, igual. Son cosas pequeñitas. Dio la casualidad en La Movida en el 79 con la maqueta de Los Secretos, que creo que aún se llamaban Tos, y la puse en seguida. Estaba en cassette. O una canción que me marcó mucho, de Paraíso, un grupo de entonces de Fernando Márquez ‘El Zurdo’, que venía de Kaka de Luxe. Para ti era una canción talismán. Cuando entré en Radio España FM estaba en el control, aunque era autocontrol, porque lo hacíamos todo, y ponía todos los días Para ti. Me ha marcado mucho y es la canción con la que me quedo de La Movida. Son casualidades. Lo encuentras y lo pones porque te gusta.

P: Los Caramelos, La ruleta china, Malcolm Scarpa, Airbag, Papa Topo, Espanto, Axolotes Mexicanos, Wild Honey, las Hinds… Cositas que pinchaba. De hecho, defiende que en el pop lo relevante no es tocar bien. ¿La clave es el sentido y la sensibilidad?

R: Eso es, tú lo has dicho. En el fondo es eso. Es una cualidad inmanente, que está ahí siempre y que se manifiesta de muchas formas. Es así. Es muy importante el todo, lo que es la canción y la imagen que se tiene. No tienes que ir muy emperifollado, puedes ir corriente y tal. Ir acorde. Una buena imagen con buenas canciones es ya el summum. Pero puede haber una buena canción y no funcionar a raíz de que la puedas ver en directo y que no sobresalen precisamente por la imagen sino todo lo contrario, que son muy corrientuchos. Tener una cosa como acorde, como tenían que ser, eso proyecta al infinito. Un golazo.

P: Cuando la época en Caravana Musical, percibió cierto elitismo y actitud desdeñosa, y usted no era esa clase de melómano. ¿Qué es elitismo musical?

R: Los que buscan las primicias. Cuando tengo esta primicia, soy yo el único que pone una canción. Destacar, ser el que más. En Caravana descubrieron a cantidad de grupos y artistas. Igual pusieron antes que nadie la época más interesante de Dylan, cuando se electrificó en 1965. Ya en el 66 ya fue la apoteosis con el Blonde on Blonde, lo pusieron antes que nadie y es un toque de distinción. A Love, el grupo de Arthur Lee, también me lo descubrieron ellos, porque Elektra no tenía distribución en España. Había un interregno en donde solo lo ponían ellos, les hace distintos. Tengo ese ascendiente de haberlo puesto mucho antes que tú, una serie de cosas que hay que reconocérselo, ¿no? Yo entonces también buscaba cosas rebuscadas, cosas raras. Y en sus oficinas alguna vez comenté: "¿Qué os parece Status Quo?", con esos wah-wahs, y ellos: "No, eso no". O Jimi Hendrix: "Eso no tiene arte ni lo que hay que tener, son fuegos de artificio". Jimi Hendrix es un antes y un después, la forma de tocar la guitarra y utilizar el pedal wah-wah además de de una forma 'magistrante'. Yo flipé. Lo que me pareció muy avanzado en su momento, que era todavía 1975, fue la primera vez que vi a Smash. Hubo unas charlas sobre la música pop que dio Carlos Tena y luego tocaron ellos. Se les veía avanzadísimos técnicamente, verdaderamente a la cabeza y los que estaban más en la onda del mercado nacional. Fue un impacto. Fue en Cult Art, y hubo una presentación. La intervención de Carlos Tena la escuché entera, y en el público había gente de Caravana que no hacían más que hacerle preguntas para pincharle, para cogerle en renuncios y lo pasó mal realmente. Habló de de Johnny Rivers, que había tenido un éxito mayor en España con La oda de John Lee Hooker, y ellos le decían: "Tú no sabes quién es John Lee Hooker" y tal y cual. Y le decían: "Esto no es underground, esto no es minoritario, fue un éxito". Al final, con tanta presión de los de Caravana, que eran como un grupúsculo, y sus desaires, él dijo: "Yo me quedo aquí, que salgan estos". Eran puristas y tiquismiquis, los más salerosos y exquisitos, desde luego.

P: Un compañero me contó que le veía llegar con su maleta con los vinilos y que era precioso verle trabajar, porque era muy tímido además. ¿Cómo hacía para superar esa timidez? Que contrasta con sus bailes en las pinchadas o el mismo hecho de hablar por la radio.

R: La música me impulsa y así me viene la inspiración. Y no me corto como me pasaba normalmente, porque la gente me imponía muchísimo. Tenía muchísimo respeto humano. En la primera época, donde casi no tuve respeto humano y eran las primeras ocasiones en Radio Madrid, me proyectaba hacia arriba y estaba eufórico siempre. Me sentía grande, como en la cima. Luego recuerdo en la época de Popular FM, pasaba por la cafetería y antes del programa le daba un lingotazo de coñac y ya me encontraba más dicharachero porque tenía que dar un salto para contar cosas y divagar. Tenía que tener algún estimulante, y el coñac me hacía perder el respeto humano. Y luego, también, las canciones que realmente lo dicen todo y vas hacia arriba.

P: ¿Cuántos discos puede tener?

R: No sé, son tantos… Cuando hicimos una mudanza en Madrid conté con mi hermano 500 y pico en 1970. Y desde entonces no ha habido recuento ni nada. Están todos a beneficio de inventario. Era cuando compraba discos de manera compulsiva, los dejaba en la habitación de cualquier manera, al azar.

P: Se ha podido multiplicar por 100.

R: Quién sabe. Además, con el cambio de formato de los CDs encuentras también miles. A mí eso ya me parece baja estofa, incluso cuando decían que era irrompible, pero luego se estropeaban y era un fastidio grande. Los vinilos tienen más señal que el CD y más cuerpo. Y los discos de los 60, que son los que me gustaban a mí, tienen una prestancia especial en vinilo. En CDs se afloja el sonido, no es la misma fuerza.

P: Y lo de ir a las tiendas de discos, lo que comprabas, lo estrujabas. Ahora con el infinito de posibilidades en un segundo, ¿no se desvanece la atención?

R: Le dabas aureola, es más creativo, te dedicas a buscar... Entonces llevabas una idea preconcebida y querías conseguir lo que habías oído por la radio. No era de usar y tirar, tenías tan pocos discos que tenían que gustarte mucho tiempo. Comprar discos era una aventura. Yo me pegaba tardes enteras en las cabinas. Iba a las tiendas de electrodomésticos que tenían las cabinas para escuchar los discos, y te pegabas toda la tarde hasta que te decidías por uno o por dos. Me acuerdo en los años 70 y 80 en las tiendas especializadas que estabas las horas muertas descubriendo cosas que habías oído en Caravana o a Alfonso Eduardo cuando Explosión 68, a Rafa Abitbol, etc.

P: Y le llevaron a Operación Triunfo a destrozar a los concursantes... pero no lo hizo.

R: No, era incapaz. No tengo estómago para eso. Estaba un poco engañado porque no había oído Operación Triunfo, evitaba ver el programa ese. No me gustaba nada el sistema ni la orientación. Fue un choque. Primero hubo una reunión para repartirnos las actuaciones que tocaban. Y ya cuando estábamos entre bastidores para salir a la arena, uno de los encargados de producción me dijo con mucha vehemencia que tenía que ir a muerte. "No tengas compasión" y tal. Me daba agobio. Y cuando me tocó el turno, pues expresé lo que sentía. Fue un anticlímax. Y, de hecho, ya no volvía a aparecer. Me tiraron. Me parece que la directora del programa estaba conmigo de uñas. Era chocante. Yo era un indocumentado, no sabía a lo que iba. De todas formas, salir en ese programa me provocaba mucha prevención, era algo de lo que trataba de huir.

P: Bendita indocumentación.

R: Fue por las circunstancias. No voy a decir por todo el oro del mundo, pero no puedo hacerlo. Porque si una cosa no me gusta puede haber mucho trabajo… para gustos los colores. Puede ser un producto muy trabajado pero a mí no me entra por cuestiones estéticas. Tengo el gusto que tengo, las pretensiones estéticas, pero no puedo medir a todo el mundo por los gustos que tengo yo. Tengo un gusto particular como cada cual, pero lo que más me gusta y me parece lo mejor, eso trato de difundirlo. Pero no me voy a poner en contra porque son heavys o rap, todo tiene su arte y su poderío y su estética, estilo, arte y gracia. Tienes que profundizar a veces un poco. A mí me gustan mucho esos libros, como el que trata el punk, el de ‘Mátame, por favor’, y todos los personajes van hablando como Los Ramones, Los Sex Pistols… y entonces llega a gustarte más. O el de la historia del heavy metal, que es muy interesante y muy gracioso. Todos los artífices, el de Black Sabbath y todos estos, pues es una historia que tiene espectáculo, que tiene gracia y gancho. Los temas no son de mi preferencia, pero hay alguno que me gusta y la forma de llevar el espectáculo, la presencia, es imponente. No me extraña que arrastre tanto proselitismo. O el rap, que es una forma de vida prácticamente.

P: ¿No existe el buen gusto? ¿Depende de para quién?

R: Sí. Hay cosas que por tiempo no te detienes a profundizar. De pronto, hay algo que que te induce a meterte un poco en en el asunto. No sé, a mí con el rap me sucedió con una serie de televisión muy cortita que se llamaba The Get Down. Trata de los principios del rap, en los 70 en el Bronx, con el Grandmaster Flash y todos estos, los Cinco Furiosos… Lo que sucedía en las calles, la juventud de entonces. Era muy interesante, estaba muy bien rodado. Me enganchó. Hicieron seis capítulos y me los tragué todos, me encantaron.

Flor de pasión Flor de pasión - El programa más antiguo conservado, ¡año 1987! - 12/10/87 rne audio

P: 'El Zurdo' descubrió "la mejor canción de autoayuda que se había hecho nunca en el pop mundial", una de Don Franciso y José Manuel que se llama Necesitas saber caer. ¿Tiene alguna canción-amuleto?

R: Sí, además la puse la primera en el primer programa de Flor de Pasión. Se llama Entra Mauricio, de La Banda de Steve Miller. Es de alguien que se siente desgraciado, deprimido y hay una ovación que dice "Entra Mauricio, sal". Y entonces el coro de chicas dice: "Nunca es demasiado tarde", y están jaleándole para que salga del bache. La puse muy oportunamente porque era el primer programa en Radio España FM Onda 2 y fue vital para mí, creo que estaba muy bien elegida y la utilizo para subirme los ánimos. Steve Miller compuso la canción para animar a Maurice Williams, que atravesaba un momento triste porque sus canciones no terminaban de triunfar desde su último éxito. Una canción muy brillante, muy evocadora para mí y eso me vino muy bien. Es un poco refrito de los años 50. En la segunda mitad de los 50 hay grupos de do-wap muy brillantes y con unos coros maravillosos. Me electrizan muchísimo.

P: El primer artista que le gustó fue Bill Halley. ¿Y el último?

R: Hay muchos. A mediados de octubre, aquí en Valencia, en la sala 16 toneladas, vi a un grupo residentes en Suiza se llamaban los Hillbilly Moon Explosion, que me gustó todo. De lo nuevo, lo que más me ha impactado. Y hay otro grupo de aquí de Valencia, que se llaman Iris a Secas, que es un grupo de quinceañeros y quinceañeras, no tienen ni maqueta ni nada. Fue un festival en otra sala que se llama Loco Club, antesala del Visor Music Festival, y eran grupos la mayoría desconocidos y estos eran los más desconocidos. Me produjo mucho impacto por su cantante, tenía una maestría y una forma de moverse que era increíble, le salía todo natural. Cuando empezó Mick Jagger iría más o menos de esa manera. Conseguí un mail de ellos por conseguirles alguna actuación o forma de grabar. Recuerdo que la sala estaba llena de un público que no es el que veo yo en los conciertos a los que voy, gente madura entre 40 y 50 años. Eran quinceañeros. Todos chicos y chicas, pero cantidad. Y cuando salieron, fue la apoteosis. Creo que sacaron al cantante a hombros, como los toreros. Me dio mucha energía, me animó mucho que haya quinceañeros a los que les guste el pop. Hicieron creo que una versión de Extremoduro, que es un grupo que no he seguido nada, pero lo que hicieron de ellos fue impresionante. Era un tema super pegadizo, como un himno. Cerraron así y pensé que había sido la catarsis final. El público serían compañeros del colegio y estaban desgañitándose, se subían por las paredes, un clímax extraordinario.

P: ¿Quién era para usted el oyente de Flor de Pasión?

R: Siempre he sido muy enamoradizo, la historia me ha hecho así. Y estando en la radio, en los años así formativos, los que más me marcaron, siempre pienso en una muchacha adolescente. Había una canción argentina que se llamaba así. Muy angelical. Y se produjo una vez cuando estaba en Radio España FM, que vinieron dos chicas que venían de una boda. Eran dos hermanitas. Una de ellas era completamente el modelo mío, un poco Jane Birkin o Francoise Hardy. Y dije: "Esta es la oyente ideal". En el fondo quería gustar a las chicas, ese era el motor que tenía. No sé cuánto cilindraje, pero en último término era lo que me empujaba. Al verla, pensé que era la oyente ideal, la oyente arquetípica.