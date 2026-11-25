Noviembre es tiempo de Salón Internacional del Caballo en Sevilla. El evento, una edición más, se ha reivindicado como representa la tercera cita de mayor peso económico de la capital.

No solo presume de cifras, también de diversidad: ha acogido desde el Campeonato del Mundo del Caballo Español, espectáculos y exhibiciones ecuestres, actividad comercial o formativa.

El SICAB, que se celebra desde 1991 en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, ha hecho balance de su 36ª edición: ha albergado, en sus seis jornadas de intensa actividad ganadera y deportiva, 81 palcos ganaderos y 321 stands comerciales, así como 893 caballos procedentes de 335 ganaderías de 8 países distintos: España, México, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Dinamarca.

La interrupción de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla no ha sido un obstáculo insalvable: genera un impacto económico directo superior a los 76 millones de euros y más de 2.000 empleos directos.

Jinete en Sicab 2026RTVE Andalucía

Reconocimientos y formación

La última jornada ha tenido como gran protagonista la proclamación de los nuevos Campeones del Mundo de Morfología del Pura Raza Española. Esta actividad deportiva ha podido seguirse durante toda la semana a través de los cuatro canales de su plataforma televisiva, logrando superar las 320.000 visitas desde 63 países.

Es tradición que el SICAB reconozca también a figuras de ámbitos muy diferentes, como la música, el toreo o el cine. Entre los galardonados de esta edición figuran el cantante Mario Vaquerizo, el creador de contenido ecuestre Matt Harnacke, el humorista Luis Lara ‘Comandante Lara’, el jinete olímpico Luis Astolfi, el presidente de la asociación ‘DalecandELA’, Jaime Lafita, y el torero Juan Ortega.

El SICAB no se olvida de la formación y de los aficionados del futuro. también centra sus esfuerzos en el plano formativo. 22 centros de formación profesional ecuestre y más de un millar de alumnos han participado en actividades como las conferencias sobre Doma Clásica, comunicación ecuestre y genética y genómica en el Pura Raza Española.