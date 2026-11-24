En 2021, en la Global Game Jam, Manuel Jesús Pérez Zurera y José Manuel Martínez González, fundadores de Gadir-Team y desarrolladores de videojuegos, plantaron la primera semilla de 'Lost and Found - A que voy yo y lo encuentro'. "Nos apuntamos a un concurso de desarrollar un videojuego durante un fin de semana y nos gustó tanto la experiencia que nos decidimos a lanzar el desarrollo de un juego completo que trata de nuestras experiencias laborales y del mundo corporativo", recuerda Manuel Jesús.

Lost and Found - A que voy yo y lo encuentro es un videojuego laboralista. Nos cuenta Manuel Jesús que "es un juego en primera persona, narrativo, de puzles que cuentan la historia de cuando te ofrecen un futuro laboral maravilloso, en una empresa, tras acabar tus estudios, pero la realidad no siempre es tan maravillosa como nos la prometen" por lo que "te acaban mandando al departamento de objetos perdidos que está en el sótano del edificio y hay que descubrir una serie de misterios que están pasando en la empresa para salir adelante en el mundo laboral".

En el juego, empiezas en el departamento de objetos perdidos y hay que encontrar, a través de notas curiosas en clave de humor gaditano, una serie de objetos para localizarlos, entregarlos rápidos para avanzar laboralmente. Una temática y ambientación que encontraron en Cádiz su nexo de unión por el carácter obrerista de la ciudad gaditana.

Cádiz, muy presente en el videojuego

Se trata de un juego ambientado en Cádiz ya que una de las ideas principales desde el inicio era llevar el juego a la ciudad gaditana. La Caleta sale recreada en 3D y puede visitarse dentro del videojuego, apareciendo elementos tan característicos del enclave gaditano como el balneario, el barco y los dos castillos.

Sin embargo, no son los únicos porque también aparecen el Puente de la Constitución de 1812, el Gran Teatro Falla y elementos de la cultura gaditana. "Tiene contenidos del Carnaval de Cádiz, personajes que hablan en gaditano. El juego, por sus cuatro costados, respira ADN gaditano". Además, el nombre de la empresa del protagonista, SilverCup, hace referencia al apelativo popular de Cádiz, la Tacita de Plata.

Buena recepción y nuevos videojuegos en mente

El proyecto ha necesitado cinco años de desarrollo contando programación, diseño, arte, promoción y difusión en redes sociales al ser una obra autopublicada. El pasado 2 de septiembre vio la luz y, desde entonces, se ha vendido más de 1.000 copias y 4.000 personas han añadido el juego a su lista de deseos en Steam. "No nos esperábamos tan buena acogida", reconoce José Manuel que apunta a que han "vendido, sobre todo, en el mercado americano y en el norte de Europa. En España ha habido una buena acogida, pero, sobre todo, en el extranjero".

El videojuego está disponible en otros idiomas y, por su gran aterrizaje, esperan que sea el primero de muchos. "Primero queremos llevar Lost and Found a las consolas dentro de nuestras posibilidades", apunta José Manuel, aunque "sí que queremos hacer otros videojuegos no tan basados en Cádiz, pero si con ADN Cádiz porque es inevitable. No es cuestión de poner un escenario tan grande como la Caleta como hemos hecho en Lost and Found, pero sí que tenga ADN Cádiz y lo represente”.