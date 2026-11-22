Rachas muy fuertes de viento en el área cantábrica, regiones del tercio este peninsular, Baleares y en montañas del centro y sur. Descenso notable de las temperaturas máximas en el sur de La Mancha y el entorno de los sistemas Béticos y de las mínimas en la meseta norte.

Se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península debido a la llegada de las altas presiones. No obstante, a primeras horas aún predominará un ambiente nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas en amplias zonas del territorio que tenderán a cesar hasta quedar unos cielos poco nubosos o despejados. Se prevé que la nubosidad sea más persistente en el cuadrante noroeste, especialmente en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde los chubascos ocasionales se mantendrán casi todo el día. Nevará en montañas del norte peninsular a una cota en torno a los 1500 metros, con probables acumulados significativos a altitudes superiores, y en las del centro por encima de 2000 m. En Baleares, se esperan cielos poco nubosos o despejados, y en Canarias, intervalos nubosos.

Bancos de niebla matinales en las montañas del sur peninsular, y calima ligera en altura en Canarias.

Temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, incluso notablemente en el sur de La Mancha y en el entorno de las Béticas; únicamente en el valle del Ebro y en los litorales del este y sureste, se prevén ascensos. Las mínimas descenderán en casi toda la Península, salvo en los litorales mediterráneos, donde se mantendrán sin cambios, y Baleares, donde subirán; los descensos serán notables en la meseta norte. Las mínimas se darán al final del día en amplias zonas. Habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte. En Canarias, las máximas descenderán en general y las mínimas se mantendrán con pocos cambios, aunque con ascensos en las islas orientales.

Vientos

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares; en el suroeste, flojo. Se prevé que alcance intensidad fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, del norte de Galicia y del Mediterráneo y en Baleares; también se esperan rachas muy fuertes en el tercio este y en montañas del centro y sur. El viento comenzará a amainar a partir de la tarde. En Canarias, alisio moderado

Avisos

AEMET ha emitido avisos amarillos por fenómenos costeros y vientos en 10 comunidades. Entre ellas, Cantabria y País Vasco tienen avisos naranjas por fenómenos costeros hasta las once de la mañana. Pasando a amarillo a partir de esa hora.

Andalucía, Aragón, Baleaares, Cataluña, <Murcia y Comunitata Valenciana tienen avisos amarillos por vientos. Mientras que Asturias, Baleares, y Galicia por fenómenos costeros.

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