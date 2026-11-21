El índice tecnológico Nasdaq cerró este viernes con un desplome del 5,28 %, arrastrado por ventas masivas de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Anthropic (-8,5 %) y Nvidia (-14 %).

Al final de la jornada, el Nasdaq descendió hasta los 22.617 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 3,70 %, hasta 6.910 unidades, y el Dow Jones de Industriales cedió un 1,93 %, hasta 48.147 enteros.

Wall Street vivió su peor sesión desde abril de 2025 y registró varios hitos negativos: el Nasdaq borró las ganancias acumuladas en 2026, y el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al situarse más de un 10 % por debajo de sus últimos máximos históricos.

En el conjunto de la semana, el Nasdaq recorta un 10 %, el S&P 500 un 9 % y el Dow Jones un 8 %.

Anthropic ha estado bajo los focos al protagonizar el jueves la mayor salida a bolsa de la historia, con una captación de 93.500 millones de dólares después de la sobreasignación (greenshoe) de acciones, superando el hito alcanzado por SpaceX en junio.

No obstante, tras un debut positivo, la primera jornada completa de cotización de Anthropic estuvo marcada por las ventas y cerró con una bajada del 8,5 %.

Otras empresas relacionadas con la IA se contagiaron hoy, como Sandisk (-16 %), Micron (-13,9 %), AMD (-13,3 %), Broadcom (-12,3 %), Oracle (-8,5 %) o Nvidia (-14 %).

La fabricante de chips Nvidia, hasta hace poco la cotizada más grande del mundo, reportó el martes que duplicó sus beneficios e ingresos en el último trimestre, pero se está viendo lastrada por su crisis de liderazgo y las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA.

Nvidia ha recortado un 22 % de valor en la semana, y encadena ya siete semanas a la baja, en lo que supone su peor racha desde la crisis financiera de 2008, destacaban los medios especializados.

"El mercado bursátil está atravesando un reajuste de las valoraciones vinculadas a la IA, que refleja un entorno de desaceleración en la construcción de centros de datos, menores fuentes de financiación para proyectos relacionados con la IA y un crecimiento más lento de los beneficios del sector tecnológico", dijo a CNBC Richard Saperstein, director de inversiones de Treasury Partners.

El sector tecnológico acumula las mayores pérdidas de la semana, del 7 %, y el subsector más afectado es el de los semiconductores (-11 %), indica la plataforma de análisis Fidelity.

Trump no permitirá que las empresas de EE.UU. construyan centros de datos en el extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes que las empresas tecnológicas construyan sus centros de datos dentro del país, al tiempo que advirtió de que su Gobierno no permitirá que estas compañías desarrollen esas infraestructuras en el extranjero, al considerar que el traslado de industrias estratégicas ha perjudicado la competitividad estadounidense.

"No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país", afirmó Trump -durante una rueda de prensa en la Casa Blanca-.

El mandatario comparó esta situación con lo ocurrido con la fabricación de chips y otras industrias que, según dijo, se trasladaron al extranjero y provocaron que Estados Unidos comenzara a quedarse atrás.

El jefe de Estado también elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a quien describió como "un excelente hombre de negocios, un empresario nato", y destacó su papel en la operación por la que el Gobierno estadounidense adquirió acciones del fabricante de semiconductores Intel.

Las declaraciones se producen en un momento en que Lutnick afronta críticas de legisladores y otros sectores por la demora en sancionar a Megaspeed, una empresa tecnológica vinculada al escándalo de Nvidia, y en establecer normas más estrictas sobre el acceso de China a centros de datos en el extranjero.

Al mismo tiempo, las opiniones de Trump llegan tras su viaje a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, y en medio de una creciente controversia en Estados Unidos por la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Las instalaciones han generado oposición en numerosas comunidades por su elevado consumo eléctrico y de agua, el impacto en las facturas de los hogares y sus efectos ambientales.

En las elecciones de medio mandato, del pasado 3 de noviembre, votantes de al menos 38 jurisdicciones rechazaron o aprobaron restricciones a proyectos de este tipo.

El índice Vix, conocido como el 'indicador del miedo' y que mide la volatilidad en bolsa, se disparó este viernes un 26 %, hasta los 35,89 puntos, su máximo en lo que va de año.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas roza los 84 dólares y recorta un 4 % semanal, al pesar más el aumento de las reservas de crudo comerciales en Estados Unidos que las hostilidades en Oriente Medio, que siguen afectando al estrecho de Ormuz.

Los inversores acudieron a activos refugio como el bono del Tesoro a 10 años, cuyo rendimiento bajó al 4,95 %, pero el valor de la onza de oro bajó a 3.526 dólares ante la presión por la subida de intereses en EE.UU. y las caídas en el sector tecnológico, indicaban los expertos.

La aversión al riesgo afectó también al bitcóin, la criptomoneda más popular, que recortó casi un 5 % de valor este viernes y perdió el nivel de los 60.000 dólares.

A la sensación de pesimismo del mercado contribuyó la expectativa de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su reunión de política monetaria de diciembre dada la persistente inflación, de acuerdo con las actas del último encuentro publicadas esta semana.