Agentes de la Policía Nacional han frustrado la implantación de la primera célula en España del grupo 'NoName057(16)', considerado una organización prorrusa de ciberataques, tras la detención en Burgos de un hombre que, según los investigadores, constituía la primera implantación física de esa banda en el país, ha informado este viernes el Ministerio del Interior.

Según la Policía, a esa red, que el pasado 16 de noviembre fue amonestada por el Consejo de la Unión Europea en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques -lo que conllevó la inmovilización de sus fondos y la prohibición de poner recursos económicos a su disposición-, se le atribuyen al menos 447 ciberataques desde 2024 en España contra instituciones, bancos y empresas de transporte. Con el arresto del hombre, las fuerzas de seguridad consideran que se frustra el inicio de acciones violentas.

El hombre realizaba supuestamente labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de 'NoName057(16)' y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía. También actuaba como "intermediario de captación de nuevos simpatizantes" y remitía a los interesados a un "sistema de reclutamiento" vinculado a la organización, que según la información difundida reivindicó como obra de "sus voluntarios" la campaña de propaganda que desplegó en ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid.

Intervenido un arsenal de armas

La detención se produjo este martes. El hombre fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su libertad provisional con medidas cautelares. Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.

Según la investigación, "evolucionó desde comunidades conspirativas en internet" hasta una participación activa en un canal en el que difundía y ensalzaba las acciones del grupo. El año pasado desplegó adhesivos con el emblema de 'NoName057(16)' y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en la provincia burgalesa (la capital, Lerma y Aranda de Duero), así como en Palencia, Valladolid, Zaragoza, Logroño y Madrid.

En los registros practicados durante la operación, la Policía ha intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad. También más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar, así como siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles; lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol.

Los agentes han incautado además tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga.