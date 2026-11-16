El actor francés Gérard Depardieu admite por primera vez haber cometido agresiones sexuales a dos mujeres del equipo de la película Las persianas verdes.

El actor francés ha difundido un comunicado titulado 'Escucho' en el que pide disculpas y reconoce que sus palabras y, en ocasiones, sus gestos durante los rodajes han podido tener consecuencias.

"La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena. Por tanto, pido disculpas, profundas y sinceras, a todas aquellas personas que hayan podido sufrir", comienza el mismo.

Depardieu reconoce que durante los rodajes se escudó durante años en "la provocación y las bromas de mal gusto" creyendo que "no tenían consecuencias". "Pero sí las tenían, especialmente cuando procedían de alguien poderoso, como yo he podido serlo", admite. El actor asegura que ahora entiende que existe "una frontera entre la impertinencia y la ofensa" y reconoce que "la intención no cambia nada del daño causado", aunque sostiene que nunca quiso hacer daño a las mujeres con las que se cruzó.

En el comunicado, el intérprete también lamenta el sufrimiento causado por el caso y afirma que los procedimientos judiciales "nos destrozan". "Todo se me ha escapado de las manos, todo, y sobre todo mi defensa", añade. "No tengo el poder de hacer retroceder el tiempo", señala antes de explicar que ha comprendido que pertenecía a "un mundo que ha desaparecido" y justificar así su decisión de desistir del recurso de apelación.

Pendiente de otro juicio por violación

Porque el intérprete, de 77 años, ya había renunciado a finales de la semana pasada a recurrir la condena a 18 meses de prisión por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de esta película, una decisión que hacía firme la sentencia aunque no supone su entrada efectiva en prisión.

Depardieu da este paso mientras tiene pendiente otro juicio por violación y días después de que se difundiera un vídeo en el que aparece toqueteando a una figurante durante el rodaje de otra película.