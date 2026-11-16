Andalucía es la cuna del flamenco, pero su magia es patrimonio del mundo. Y como cada 16 de noviembre, se rinde a este género musical con numerosas actividades y actos, en la misma fecha en la que fue designado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

Una de esas celebraciones del flamenco ha tenido lugar en Sevilla, donde se han otorgado los Premios Flamenco en el Aula. Estos reconocimientos han puesto en valor los proyectos educativos innovadores que inundan las aulas de flamenco como herramienta de aprendizaje y transformación cultural.

Algunos de los proyectos reconocidos han sido la iniciativa proyecto Érase una vez… Bulería: un viaje al corazón del flamenco, realizado por Juan Francisco Carea Muñoz y María de las Mercedes Cara Muñoz en los centros IES Marismas de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y el CEIP Maestro José Fuentes de Sevilla. El objetivo: integrar el flamenco a través de la lectura y el cuento, con materiales accesibles, recursos audiovisuales y propuestas interdisciplinares adaptadas a distintas etapas educativas.

Estos premios también han querido destacar el trabajo de docentes y alumnos del IES Cornelio Balbo de Cádiz, quienes han elaborado el proyecto audiovisual Documental flamenco escolar: Origen, una investigación del patrimonio flamenco gaditano en el ámbito del audiovisual.

Patrimonio musical que, sin olvidar sus raíces, no deja de evolucionar

Hay tantas visiones del flamenco como artistas que lo interpretan. Su definición, por tanto, no es estanca. “Es un arte vivo que no se puede encorsetar. Se nutre de lo nuevo, pero desecha también lo que no le aporta nada”, asegura David Coria, coreógrafo y bailarín. Comparte ese diagnóstico Paula Comitre, quien además subraya que no siempre se ha divulgado la esencia del flamenco de manera adecuada. “Nos quedan muchos estereotipos por quitar, que no se corresponden con lo que estamos haciendo. Hay un deseo de poder comenzar proyectos que generen nuevos públicos”.

En la visión de muchos de los artistas ligados a este estilo, una de las claves está en los más jóvenes. “Cada vez hay más propuestas de flamenco con las que se intenta llegar a la infancia y a la educación de los niños”, señala la bailaora Lucía Fernández “La Bronce”.

En este sentido, a la directora del Museo del Baile Flamenco de Sevilla, Tina Panadero, le emociona “ver a los niños cuando van al tablao del museo, ver sus caritas y cómo les impresiona y les gusta el flamenco”.

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Falta apoyo institucional

A pesar de su amplio reconocimiento a nivel mundial, aún muchos artistas sienten que eso no se traduce en apoyo en el día a día. Para la directora Tina Panadero es esencial que se apoye las residencias artísticas y los tablaos. El bailarín David Coria sentencia: “Necesitamos más apoyo. Esa es una realidad de todo el sector y de todo el circuito del flamenco, porque es un arte muy elevado".