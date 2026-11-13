El papa se reúne en Perú con seis personas víctimas de abusos, algunas del Sodalicio de Vida Cristiana

El papa León XIV se ha reunido este jueves en la Nunciatura de Lima durante más de una hora con seis personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, según ha informado el Vaticano.

El papa se ha reunido con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, explicó una breve nota del Vaticano. Con ellos ha reflexionado, "sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros".

"Al final, al despedirse, el papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse", ha añadido la nota y al final el pontífice ha impartido "su bendición a los presentes".

Verdad, justicia, perdón y reparación

El papa León XIV ha pedido este jueves a los obispos peruanos que respondan a los abusos "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", durante su discurso en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su visita al país.

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en la Iglesia por lo que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que han sacudido a la Iglesia peruana.

El más sonado fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por el papa Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

Se desconoce quienes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quien las eligió.

Según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio, explicó el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El Sodalicio reportaba hasta abril de 2025 haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de los 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.

León XIV presidió una vigilia con cerca de 60.000 jóvenes: "Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza, Hoy son ustedes ese signo de esperanza", les dijo.EFE/ Aldair Mejía

"Hoy son ustedes un signo de esperanza"

El papa León XIV ha presidido este jueves una vigilia con cerca de 60.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima: "Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza, Hoy son ustedes ese signo de esperanza", les dijo.

Ante ellos después ha reflexionado sobre los sufrimientos de muchos jóvenes y les aseguró: "Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa por ustedes".

Lamentó que "hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos".

Pero entonces el pontífice les ha dicho que "cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar".

"Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga", y les ofreció la fe porque "nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra".

Y los ha animado: "¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello! Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos!".

Testimonios de duelos y de reconstrucción de fe

Durante la vigilia ha asistido a un espectáculo teatral y escuchó los testimonios de tres jóvenes: Joao Meza, joven bailarín de 18 años, quien ha compartido su experiencia de soledad, acoso escolar y distanciamiento familiar, así como sus dudas sobre Dios y ha explicado cómo la danza y las tradiciones culturales peruanas le permitieron reencontrarse con la fe y ha preguntado cómo ayudar a los jóvenes a acercarse a Dios a través de sus talentos, amistades y cultura.

Mientras que Emily Milagros, responsable de la Pastoral Juvenil, ha relatado su regreso a la Iglesia después de un periodo de alejamiento y las pérdidas familiares y personales que la llevaron a atravesar una profunda crisis y ha planteado cómo aprender a dejarse acompañar y cuidar por la comunidad mientras se acompaña a otros jóvenes.

Luzbinda Ramos, religiosa ursulina, ha contado cómo la muerte de su madre y una etapa de depresión la alejaron de Dios, hasta que una experiencia vocacional ha cambiado su vida y ha preguntado qué mensaje transmitiría el papa a los jóvenes que sienten que sus vidas están rotas o que no tienen nada que ofrecer a Dios, para ayudarles a perder el miedo y descubrir su vocación.

Ante estos testimonios, el papa les ha dicho que nadie piense que "ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo".

León XIV también les ha exhortado a no renunciar a sus intereses y proyectos por responder a las expectativas de los demás. "No crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros", ha dicho a los que se ocupan de jóvenes en las pastorales.

A todos los jóvenes les ha pedido que se acerquen especialmente a "quienes atraviesan momentos difíciles" porque "un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida". "No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad", ha añadido.

Con este acto ha terminado su jornada en Lima y mañana viajará a su Chiclayo, donde vivió casi una década como obispo.