Abuelas vampiras, suspense y costumbrismo rural en 'Encarna viva', el nuevo cómic de Javi de Castro

Julio, un escritor en crisis, investiga un antiguo suceso en un pueblo asturiano en el que hay leyendas sobre vampiros. Entonces se encuentra a Encarna, una anciana a cuyos pies se encuentra el cadáver de una mujer que acaba de morir mientras, según asegura Encarna, la estaba transformando en vampira. Así comienza Encarna viva (Astiberri), el nuevo y sorprendente cómic de Javi de Castro (La última aventura, Ace Thunders, Asturias, The eyes, Cosmo en el espacio), uno de los autores más originales y creativos del tebeo español que en este relato mezcla mitos y leyendas, misterios rurales, periodismo de investigación, vampirismo y tercera edad, entre otros muchos sorprendentes aspectos culturales, estéticos y narrativos.

"Encarna viva -nos cuenta Javi de Castro-, nace de la inquietud que me generaba la idea de muchas mujeres mayores que llegan a cierta edad y, después de haberse jubilado y enviudado, empiezan a hacer un montón de actividades, un montón de cosas, justamente en el momento en el que menos tiempo les queda. Por eso me pregunté qué pasaría si pudiesen alargar un poco ese ese periodo de tiempo convirtiéndose en vampiras. A esa idea le añadí diferentes conceptos que me interesan, como el periodismo sensacionalista o el costumbrismo social".

Página de 'Encarna viva' (Astiberri)

En cuanto a sus referencias para esta historia, Javi nos comenta: "Hay muchas referencias del género de los vampiros, que no necesitan presentación porque todo el mundo sabe qué debilidades y qué características tienen. Y a partir de ahí leí un montón de novelas de ficción en torno a los chupasangres. Por ejemplo, si tenemos a un protagonista entrevistando a una vampira, la referencia a Anne Rice y a su Entrevista con el vampiro (1976), era como el elefante en la habitación. No se podía obviar. Pero hay muchas otras referencias que los aficionados al género reconocerán porque he aprovechado toda la cultura pop que hay alrededor de los vampiros".

Hay una doble página en el cómic en la que Encarna comenta las obras de literatura, arte, música y cine que le han fascinado durante los últimos años, como Tino Casal, Franco Battiato, Momo, de Michael Ende... "Hay cosas de esa lista que corresponden a mis gustos, pero para la mayoría intenté meterme en la piel de una persona mayor. Es una mirada desprejuiciada, porque vemos todo tipo de libros y la música más variada. Pero Battiato si era una debilidad de cuando yo era niño, que me lo ponían en el esquí, lo escuchaba en el radiocasete del coche. Al final también es música que escuchaban mis padres, que ya son mayores. También hay otras cosas que las he escogido para que el cómic sea un poco universal, que la gente las reconozca".

Viñetas y bocadillos Viñetas y bocadillos - Javi de Castro "Encarna viva" - 26/10/26 rne audio

Unas adorables vampiras octogenarias

Las abuelas vampiras de este cómic son adorables, en una vuelta de tuerca al género. "Desde el principio, mi idea fue retratar el vampirismo con naturalidad -nos confiesa Javi-. Y si estas mujeres eran adorables... ¿por qué iban a cambiar cuando se convirtieran en vampiros? La idea de la inmortalidad suele verse como una condena, como algo terrible. Pero aquí reciben ese vampirismo de una forma muy diferente. He pensado mucho en cómo a veces se trata a la tercera edad en la ficción con cierta gravedad. Que se los suele retratar como gente sabia y muy seria. Pero la realidad es que muchos abuelos son gente bastante graciosa, que no tiene pelos en la lengua e incluso están un poco pasados de vueltas . Así que quería que estas ancianas fueran divertidas".

destacar también la forma en la que Javi maneja el suspense de la historia: "De lo que quería hablar era de esas ancianas que van sumando vidas en su pueblo, pero no puedo evitar intentar escribir historias que enganchen y que tengan ese punto de misterio y de thriller, porque también quiero mantener enganchado al lector. Y parece que no me ha salido mal del todo".

Página de 'Encarna viva' (Astiberri)

Blanco, negro y rojo

Javi de Castro siempre ha experimentado con las posibilidades del cómic y aquí nos sorprende con viñetas tan sencillas que a veces parecen ideogramas. También destaca esa mezcla de blanco, negro y rojo. "Esos flashbacks o relatos que le cuentan a Julio -nos explica Javi-, quería que tuvieran un aspecto muy diferente al resto del cómic. Y pensé en una cuadrícula muy, muy cerrada. También era una forma de ponerme unas normas, de encorsetar el lenguaje, porque me apetecía jugar con muy pocos elementos y hacer que esas páginas funcionaran con un solo vistazo. Por eso parecen abstractas en un primer momento, pero a la hora de leerlas funcionan igual que las otras. Una viñeta rima con la de arriba y con la de abajo, aunque no necesariamente de forma lineal. Me apetecía mucho jugar con esto y obviamente tenía que tener un aspecto muy diferenciado del resto de del cómic".

Página de 'Encarna viva' (Astiberri)

En cuanto a su constante evolución estilística, Javi nos comenta: "En este cómic estoy especialmente suelto porque busco una línea más limpia, más pulida. También he experimentado grandes masas de negro en el propio boceto. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que cuanto más iba avanzando en el cómic, las últimas páginas ya estaban bien como estaban. Es decir, que ya no necesitaban ese acabado tan pulido que normalmente le doy a mis páginas. Por eso decidí dejar el cómic, "abocetado".

""Decidí saltarme esa última fase en la que limpio las páginas y redibujo todo. Y estoy muy contento porque he logrado que no me preocupe que una línea se vea sucia y emborronada. Eso me permite trabajar de una forma más cómoda y más suelta", añade.