Mueren tres trabajadores en una granja de Pitillas al caer en una fosa de purines cuando dos de ellos intentaban rescatar al primero

Tres trabajadores han fallecido en un accidente laboral ocurrido en una explotación porcina situada en el paraje de El Salobrar, en el término municipal de Pitillas. El siniestro se produjo en torno a las 12:15 horas, cuando, por causas que todavía se investigan, uno de los operarios cayó al interior de una fosa de purines y los otros dos intentaron socorrerlo, pero también quedaron atrapados en el depósito. Los tres fallecieron por asfixia, como consecuencia de la presencia de gases tóxicos y falta de oxígeno .

Dos de las víctimas, familiares

Las víctimas tenían 61, 37 y 33 años. Dos de ellas eran familiares, tío y sobrino, mientras que el tercer fallecido era natural de Paraguay. El accidente ha provocado una profunda conmoción en las localidades navarras de Caparroso y Cadreita, en las que vivían los fallecidos.

Un amplio dispositivo de emergencias

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra recibió el aviso a las 12:16 horas y movilizó a los bomberos del parque de Tafalla, al Grupo de Rescate Técnico, a un equipo médico, a una ambulancia medicalizada y a dos helicópteros, aunque nada pudieron hacer para salvar la vida de los tres trabajadores.

Minuto de silencio en el Parlamento de Navarra

Este jueves, el Parlamento de Navarra ha comenzado su sesión plenaria con un minuto de silencio. El presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha trasladado sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas. Los sindicatos también han anunciado movilizaciones para denunciar el accidente laboral y reclamar medidas que eviten nuevas tragedias. Según UGT, Navarra acumula 18 fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año.