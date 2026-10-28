España guarda un minuto de silencio tras la tragedia ferroviaria en Urda

Casi doce horas después del trágico accidente provocado por la colisión de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), los ayuntamientos de toda España han guardado un minuto de silencio a las 20:00 horas en memoria de los al menos 68 fallecidos.

Mientras continúan las tareas de búsquedas en el lugar del siniestro, se han llevado a cabo concentraciones en ciudades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Canarias, Cantabria, Aragón o Santiago de Compostela, donde se ha vivido un momento de especial conmoción, por la tragedia ferroviaria ocurrida en 2013 en Angrois. También se ha rendido homenaje en Urda y en Adamuz (Córdoba), donde hace diez meses se produjo otro grave accidente ferroviario que dejó 46 muertes.

La iniciativa ha sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a todos los ayuntamientos del país.

"Queremos acompañar en el dolor a las víctimas y a las personas de los heridos", ha anunciado Manuel Galán, alcalde de Urda, tras el minuto de silencio. Ha agradecido a quienes han trabajado este miércoles y la "excelente colaboración de todas las administraciones": "Hay veces que estas situaciones sacan lo mejor de nosotros. Hoy Urda ha demostrado que cuando estamos juntos somos mejores". El alcalde ha dado su pésame a los familiares de las víctimas y ha transmitido el deseo de pronta recuperación a los heridos.

En Toledo, unas 400 personas se han reunido en la plaza del Ayuntamiento, entre las que se encontraban el presidente regional, Emiliano García-Page, las ministras Milagros Tolón e Isabel Rodríguez.

Además de las víctimas mortales, el choque entre un tren Iryo y un AVE en la línea Madrid-Sevilla ha dejado al menos 180 heridos y las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales pueda aumentar al mover los vagones de los trenes siniestrados.

1.500 personas protestan frente al Ministerio de Transporte

Frente al Ministerio de Transporte, alrededor de 1.500 personas han exigido que se depuren responsabilidades tras lo ocurrido. La manifestación se había difundido en primer lugar a través de redes sociales por parte de juventudes falangistas, aunque también se han hecho eco de ella asociaciones como la organización juvenil de extrema derecha Revuelta.

Varias personas durante una concentración bajo el lema ‘La corrupción mata’, en la Plaza de Cibeles, a 28 de octubre de 2026, en MadridFernando SánchezFernando Sánchez / Europa Press

Hasta el momento, la concentración ha tenido lugar sin incidentes, aunque el lugar se ha protegido por un amplio dispositivo de seguridad.

Los asistentes han dedicado insultos tanto para el ministro de Transporte Oscar Puente, a quien han llamado "ministro de la muerte", como al propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez o a otros miembros del Ejecutivo.

Huelva guarda silencio con Adamuz en la retina

A las puertas del Ayuntamiento de Huelva, representante institucionales y ciudadanos han guardado cinco minutos de silencio, en señal de respeto por los fallecidos. En el recuerdo de los asistentes se encontraba el accidente que tuvo lugar en Adamuz el pasado 19 de enero, cuando casi medio centenar de personas, la mayoría de la provincia de Huelva, murieron tras otra colisión entre dos trenes.

Los aplausos de los asistentes han roto el prolongado silencio. Muchos han recriminado a la clase política lo sucedido, en especial a "los que sostienen al Gobierno": "Asesinos", han pronunciado algunos de ellos.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha manifestado su dolor y tristeza ante lo sucedido: "Huelva hace poco vivió una situación parecida con Adamuz y hoy otra vez ha pasado. Nos merecemos que esto no vuelva a pasar", ha concluido.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el minuto de silencio por el accidente ferroviario de la provincia de Toledo celebrado este miércoles en ZaragozaJavier Cebollada / EFE

En Adamuz, casi un centenar de vecinos han mostrado su solidaridad con las "heridas" aún abiertas.

Multitudinarias manifestaciones en Zaragoza y Ciudad Real

En Zaragoza, alrededor de un millar de personas han participado en el homenaje a las víctimas en la plaza del Pilar. Tras los líderes políticos, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se han situado varias personas que sostenían letreros, donde se podía leer "Óscar Puente, dimisión" o "La corrupción mata". Estos carteles pertenecían a Solidaridad, un sindicado afín a Vox.

Azcón ha enfatizado en que lo importante hoy es "el luto y la solidaridad con Castilla-La Mancha", pero ha deseado que el accidente se pueda "explicar".

Unas 2.000 personas se han congregado también en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Otras ciudad de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Albacete o Cuenca, también han replicado el acto.

Más de 200 personas en Santander y Logroño

En Santander, el homenaje ha congregado a más de 200 personas. Entre los asistentes políticos se encontraban la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. La concentración silenciosa ha terminado con aplausos y también se han sumado otros ayuntamientos cántabros, como los de Camargo, Piélagos, Castro Urdiales y Bezana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño ha reunido a unos 250 ciudadanos. En este caso, el minuto de silencio se ha celebrado quince minutos tarde por el funeral previo del exalcalde de la capital riojana, Tomás Santos. Entre los asistentes han figurado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la vicesecretaria de general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; o la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago.