Tres días de luto en Navarra por el accidente en Urda

Las principales instituciones navarras han expresado sus muestras de solidaridad y apoyo a las víctimas, familias y allegados del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda. Desde el Gobierno de Navarra han decretado tres jornadas de luto oficial por “las fatídicas consecuencias” de choque entre un tren de RENFE y otro de la compañía italiana Iryo. En consecuencia, el ejecutivo suspende cualquier evento de tintes lúdicos o festivos. Por otro lado, las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

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Luto en el Parlamento

La actividad parlamentaria también se ha suspendido debido al accidente. La comisión para exponer el Plan Operativo de Accesibilidad 2025 comenzaba con la intervención de Marta Álvarez. La parlamentaria de UPN se sentía "incapaz de hablar" ante los hechos. La consejera Esnaola, que iba a ser interpelada, se ha sumado al sentir de Álvarez, añadiendo que se trataba de “un día negro y triste para España”. El resto de grupos ha declinado hacer uso del turno de palabra.

Mañana se celebrará el pleno semanal del Parlamento, pero antes de que comience, representantes de los diferentes grupos guardarán un minuto de silencio junto a la plaza de la Constitución.

Minutos de silencio

Precisamente hay convocadas varias concentraciones en solidaridad con las víctimas. Siguiendo el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de Tudela invitaba a la ciudadanía a reunirse a las 20:00 frente al consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona también ha trasladado su pésame. En una declaración aprobada por la Junta de Portavoces, los ediles muestran su apoyo y deseo de pronta recuperación a las personas heridas; han organizado una concentración en señal de luto el jueves a las 12:00 en la plaza Consistorial.