'Bold Machina': el ejercicio de la OTAN para poner a prueba la última tecnología militar

Veinte países aliados de la OTAN han participado en un simulacro en el puerto de Lisboa, para probar las últimas novedades en tecnología militar. Drones o vehículos no tripulados han sido examinados a través de varios ejercicios. En uno de ellos, un grupo de buceadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales Aliadas (SOFCON), se ha introducido en el puerto para recopilar información sensible y llevar a cabo un ataque sincronizado. Dos de los militares eran españoles.

El objetivo de este ejercicio llamado 'Bold Machina', es comprobar posibles fallos en los sistemas de detección y el funcionamiento de la tecnología. Según explica a RTVE un operario español que participa en estas maniobras, "el objetivo es que conozcamos la tecnología que existe día a día a nivel militar y que veamos en qué términos la podemos usar para llevarla a cabo en combates, si fuera necesario".

Aunque para conocer las conclusiones de este ejercicio habrá que esperar. Según fuentes de la OTAN, en un ejercicio como este pueden llegar a pasar "entre ocho y nueve meses desde que se planteado y llevado a cabo, hasta que se conocen realmente los resultados que ha arrojado".

En las maniobras han participado un total de 26 empresas, entre ellas una española. Se trata de Novaindef, una compañía de ingeniería dedicada a la impresión 3D orientada a la industria de Defensa. A través de un convenio con la Armada, la empresa ha puesto a prueba un dron de bajo coste que, según su portavoz Manuel Lopera, representa las necesidades de la industria: "el objetivo es buscar algo eficiente, de bajo coste y adaptable a cualquier necesidad".

Estar preparados ante los crecientes desafíos es una de las razones por las que se llevan a cabo este tipo de ejercicios, según la OTAN. "La amenaza para la seguridad de los aliados es seria", avisa el general Tony Turner, jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales Aliadas. Pone como ejemplo lo ocurrido en Ucrania y las acusaciones de Alemania señalando a Rusia por intentar atacar con drones el aeropuerto de Leipzig: "Es un momento muy serio". Es por ello, asegura, el rol de las fuerzas especiales es vital y llama a estar preparados.