Los intentos de suicidio se multiplican por nueve entre los jóvenes en España: ¿qué papel tienen las redes?
- Las muertes por suicidio alcanzaron un máximo en la pandemia y desde 2022 están cayendo, pero no así los intentos
- En redes existe el algospeak, un submundo que burla los filtros para promover el suicidio
Lucas, el hijo de Vicky Nieto, dormía en la habitación de al lado. Hasta ese momento, no había señales que advirtiesen que estaba pidiendo auxilio. Murió por suicidio con 24 años hace solo unos meses, y este jueves su madre ha llevado su lucha al Congreso de los Diputados coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Con su iniciativa Hablar Salva ha lanzado este jueves la campaña La Última Foto para prevenir el suicidio y promover que la sociedad aprenda a preguntar, escuchar y hablar sobre este problema, ante la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a toda la población, según ha denunciado Nieto.
"No lo ves venir, no da señales, por eso es tan importante que hablemos de ello", ha recalcado a TVE.
Los intentos de suicidio en menores de 30 se disparan un 800%
Porque el silencio que rodea al suicidio es lo que mata, asegura. Su caso es el de mayoría de los jóvenes que se encuentran en unidades de atención. Los intentos en menores de 30 años se han disparado un 800% desde hace cinco años, según los datos de las unidades de atención al suicidio de los hospitales españoles.
"Donde antes veíamos uno o dos al día ahora vemos seis o diez al día", apunta el jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Antonio Carrasco.
El repunte de los suicidios más alarmante se vivió tras la pandemia, alcanzando un récord en 2022, con 4.227 muertes por suicidio en España, según el INE. Desde entonces, este número ha ido a la baja, descendiendo un 3,7% hasta 2025. De hecho, las caídas accidentales y los ahogamientos han superado al suicidio como primera causa de muerte no natural.
Precisamente en 2022 el Gobierno puso en marcha el teléfono 024 para la atención a las ideas suicidas y al suicidio. El mayor número de chats que recibe este teléfono proviene de jóvenes en la franja entre los 15 y los 24 años, lo que se explica por varias causas. "De la falta de conciliación y de estructura familiar se abocan a las redes sociales desde donde se altera la identidad", apunta la psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos Marina Díaz Marsá.
El algospeak, un submundo de internet para promover el suicidio
Allí, en las redes sociales, existe un submundo con un lenguaje oscuro a través de números, letras o emoticonos. Lo llaman algospeak. Sirve para burlar los escasos filtros de protección y así hablar y promover el suicidio. Es imposible de detectar para el ojo adulto.
"Ninguno entenderíamos, porque es casi un lenguaje en morse, lo hacen para ocultar una realidad que no quieren compartir con nosotros.", insiste Vicky Nieto.
Familias y asociaciones señalan directamente a las administraciones públicas, que deberían implicarse más y mejor, dicen, para atajar lo que es ya un grave problema social.
Sanidad creará un Registro Estatal del Suicidio para optimizar la prevención
El Ministerio de Sanidad creará un Registro Estatal del Suicidio para mejorar el conocimiento sobre su incidencia y factores asociados, identificar métodos emergentes y posibles cambios de tendencia, y tratar así de optimizar la respuesta a este problema, tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, este viernes.
El registro integrará información sanitaria, estadística y médico-forense, lo cual facilitará conocer mejor la incidencia del suicidio y sus factores asociados, orientar las políticas de prevención, mejorar la respuesta asistencial y reforzar el apoyo a las personas en situación de riesgo y a sus familias.
Para ello, prepara un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, dentro del cual se creará este registro, el cual permitirá disponer de información homogénea y sistemática sobre la salud mental de la población. "No se puede prevenir lo que no se conoce", ha sintetizado García, en una rueda de prensa en la que ha valorado que el futuro Sistema de Vigilancia de Salud Mental facilitará "saber qué es lo que está ocurriendo, detectar antes los cambios y evaluar si las políticas están funcionando".