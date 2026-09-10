Los intentos de suicidio se multiplican por nueve entre los jóvenes en España: ¿qué papel tienen las redes?

Lucas, el hijo de Vicky Nieto, dormía en la habitación de al lado. Hasta ese momento, no había señales que advirtiesen que estaba pidiendo auxilio. Murió por suicidio con 24 años hace solo unos meses, y este jueves su madre ha llevado su lucha al Congreso de los Diputados coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Con su iniciativa Hablar Salva ha lanzado este jueves la campaña La Última Foto para prevenir el suicidio y promover que la sociedad aprenda a preguntar, escuchar y hablar sobre este problema, ante la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a toda la población, según ha denunciado Nieto.

"No lo ves venir, no da señales, por eso es tan importante que hablemos de ello", ha recalcado a TVE.

Los intentos de suicidio en menores de 30 se disparan un 800% Porque el silencio que rodea al suicidio es lo que mata, asegura. Su caso es el de mayoría de los jóvenes que se encuentran en unidades de atención. Los intentos en menores de 30 años se han disparado un 800% desde hace cinco años, según los datos de las unidades de atención al suicidio de los hospitales españoles. "Donde antes veíamos uno o dos al día ahora vemos seis o diez al día", apunta el jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Antonio Carrasco. El repunte de los suicidios más alarmante se vivió tras la pandemia, alcanzando un récord en 2022, con 4.227 muertes por suicidio en España, según el INE. Desde entonces, este número ha ido a la baja, descendiendo un 3,7% hasta 2025. De hecho, las caídas accidentales y los ahogamientos han superado al suicidio como primera causa de muerte no natural. Precisamente en 2022 el Gobierno puso en marcha el teléfono 024 para la atención a las ideas suicidas y al suicidio. El mayor número de chats que recibe este teléfono proviene de jóvenes en la franja entre los 15 y los 24 años, lo que se explica por varias causas. "De la falta de conciliación y de estructura familiar se abocan a las redes sociales desde donde se altera la identidad", apunta la psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos Marina Díaz Marsá. Cuando solo ves "nada", el Teléfono de la Esperanza ayuda: Aumentan los suicidios en menores de 20 años EDUARDO DEL CAMPO | Huelva

El algospeak, un submundo de internet para promover el suicidio Allí, en las redes sociales, existe un submundo con un lenguaje oscuro a través de números, letras o emoticonos. Lo llaman algospeak. Sirve para burlar los escasos filtros de protección y así hablar y promover el suicidio. Es imposible de detectar para el ojo adulto. "Ninguno entenderíamos, porque es casi un lenguaje en morse, lo hacen para ocultar una realidad que no quieren compartir con nosotros.", insiste Vicky Nieto. Familias y asociaciones señalan directamente a las administraciones públicas, que deberían implicarse más y mejor, dicen, para atajar lo que es ya un grave problema social. Día Internacional para la Prevención del Suicidio: las redes sociales y la masculinidad frágil como factor de riesgo David Collazos