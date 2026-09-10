Cuando solo ves "nada", el Teléfono de la Esperanza ayuda: Aumentan los suicidios en menores de 20 años
- Cada día se suicidan en España casi once personas de media; más de dos en Andalucía
- La campaña 'Cuando solo ves... Nada' actúa en Huelva en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio
El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que nos recuerda una realidad terrible, pero muchas veces evitable: 3.808 personas se quitaron la vida en en el año 2025 en España, según los últimos datos, provisionales, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fueron un 3,67% menos que los 3.953 (dato definitivo) del año anterior, 2024.
Este descenso es una noticia buena dentro de tantas tragedias individuales y colectivas, dice el presidente de El Teléfono de la Esperanza en Huelva, Luis Benítez. Pero señala que, por el contrario, las muertes por autolesiones no bajan e incluso aumentan entre los adolescentes. La ONG Aldeas Infantiles subraya, en este sentido, los 90 chicos y chicas menores de 20 años que se suicidaron en 2024.
En España se suicidan casi once personas de media al día. En Andalucía, más de dos. Tres de cada cuatro son hombres. La tasa nacional de suicidios es de 8,08 por cada 100.000 habitantes, que en Andalucía sube a 9,78.
'Razones para vivir'
“Una pequeña decisión puede cambiar tu vida. Pedir ayuda puede cambiarlo todo. Llámanos, pide ayuda, no estás solo”, dice como mensaje central el veterano Benítez, que ha organizado para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio una tarde de actos públicos de sensibilización en la Plaza de las Monjas de Huelva.
A las 19 horas de este jueves, montarán un Mural Interactivo, desmentirán en un panel los "mitos sobre el suicidio", leerán un manifiesto y entregarán los premios del VIII Certamen de Microrrelatos Razones para vivir, dirigido a adolescentes, incluyendo la lectura del ganador. Porque ya no es un tabú hablar del suicidio.
Después, encenderán velas y sonarán la música, "como homenaje y muestra de apoyo a las personas afectadas por el suicidio y a sus familias", según señala el Ayuntamiento de Huelva, que apoya esta jornada junto a la Diputación Provincial, la Fundación Caja Rural del Sur y el Puerto de Huelva.
Teléfonos de ayuda
Hay muchos motivos para que alguien, como dice Benítez, acabe sintiendo que "el sufrimiento lo ocupa todo, hasta no ver nada". Un chico que los llamó al Teléfono de la Esperanza (717 003 717, número gratuito común a toda España) estaba "desesperado" porque, al no cumplir con las expectativas de sus padres, "sentía que no valía nada, que no podía aportar nada"; un anciano en soledad le contó, en el otro extremo de la edad biológica, que no tenía razones para vivir. Los voluntarios escuchan y, dice su presidente, les muestran nuevos horizontes y vidas.
Además del mencionado número de la Esperanza, hay otros dos teléfonos de referencia para pedir y recibir ayuda inmediata: el 024 (línea, también con chat, para la atención de la conducta suicida, que atiende la Cruz Roja) y, para emergencias, el 112.
A menudo es difícil para el entorno de una persona con ideas suicidas detectar el problema, porque no lo revela: de ahí el doble sentido del título de su campaña, 'Cuando no ves... Nada'. No ve el sentido a la vida el que sufre en silencio, y el que está a su lado no ve ese dolor oculto de su ser querido. Lo expresa bien la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz: "Le preguntas, ¿estás bien? Y te responde que sí con una sonrisa". Pero la procesión va por dentro, royendo el alma. Para mejorar la detección, "que es fundamental", Díaz impulsa talleres emocionales de prevención en los pueblos de la provincia.
No es solo una tarea de especialistas. La teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva y responsable de sus Servicios Sociales, Adela de Mora, insta a toda la sociedad a implicarse en la prevención del suicidio. Anima a mirar al otro y "preguntar, escuchar, apoyar... Sin juzgar".