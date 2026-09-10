Día Internacional para la Prevención del Suicidio: las redes sociales y la masculinidad frágil como factor de riesgo

El suicidio. Una cuestión compleja, difícil de detectar y que aún arrastra estigmas. Este 10 septiembre es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Una jornada que sirve para concienciar sobre el problema y fomentar la cultura del apoyo y la comprensión siendo, precisamente el estigma, uno de los mayores obstáculos para su prevención.

Este acto se ha mailinterpretado siempre como un signo de debilidad o egoísmo, por lo que con jornadas como la de hoy se trata de reemplazar esta narrativa. Siempre que se produce un suicidio se trata de buscar una causa-efecto, pero la realidad se pierde entre el barullo de razones que no entiende ni la propia persona que decide terminar con su vida. A nivel mundial se suicidan al año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos y por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Sin embargo, frente a esto hay herramientas para afrontarlo, como destaca Belén Sánchez, psiquiatra en el Centro Especialidades de Azuqueca de Henares.

"Una persona que está en un momento muy difícil debe intentar contarle su situación a alguien cercano. Un familiar o un amigo. Será una persona que cuente con él. Si no tiene a nadie de confianza, que trate de hablar con su médico de familia. También está la opción de visitar un hospital de urgencia, donde siempre hay un psiquiatra de guardia que le ayudará a afrontar su situación". Pedir ayuda antes de tomar una decisión irreversible es el principal consejo que ofrece esta profesional en salud mental.

01.26 min El riesgo sufrir conductas suicidas se multiplica por 30 en hogares en los que algún miembro padece adicción al juego

Se busca la causa-efecto: ¿Por qué lo ha hecho? Para personas que se encuentre en zonas aisladas, o requieran una atención más inmediata, recordar que existe la línea de ayuda 024 que funciona todas las horas, de todos los días de la semana. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en salud mental, el estigma sigue estando presente ante la palabra "suicidio", y eso lo sufren especialmente las familias, después de perder a uno de los suyos por esta causa. "Siempre que alguien pierde a un familiar o amigo por suicidio se siente culpable. Los supervivientes al suicidio, que son lo familiares y amigos de la persona fallecida, tienen muchas dificultades para contar como ha sido la muerte. Hay mucho sentimiento de culpa y no reciben el apoyo de la sociedad para que puedan hablar de ello de una manera más abierta", destaca Blanca. Cada vida perdida pertenece a un amigo, un padre, un hijo o un abuelo, por lo que este problema también se extiende a las personas alrededor del afectado. En España, según datos de la plataforma nacional del suicidio en el 2024, el mayor número de personas que deciden terminar con su vida se concentra en la franja de de 40 a 64 años (2056 personas). Castilla la Mancha tiene un índice del 7,9% por cada 10 mil habitantes, siendo el 50% de estas personas de entre 40 y 64 años (85).

Las redes sociales como amenaza de aislamiento Y es que la soledad o el aislamiento es una de las principales causas del suicidio. Aunque son pocos los jóvenes que toman la decisión drástica del suicidio, la redes sociales se presentan a veces como una amenaza, porque nos aislan, especialmente en casos de acoso como asegura la psiquiatra. "A veces se limitan las relaciones reales de verse cara a cara con gente del entorno y toda la interacción se queda en la redes sociales. Se pierde el contacto físico y real con amistades. Que eso hace que la gente esté más aislada y las relaciones sean menos satisfactorias. La mayor protección es tener una buena cohesión social, tener un grupo de amigos de apoyo y llevarse bien con la familia en edades tempranas". Lo que tus hijos consumen en redes sociales puede marcar su salud mental (y no siempre para mal) Santiago Riesco Pérez